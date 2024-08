Summer Jamboree di Senigallia, programma di sabato Il 3 agosto è il penultimo giorno di festival

Mancano solo due giorni alla conclusione di questa splendida edizione del Summer Jamboree #24, il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 in corso a Senigallia fino a domenica 4 agosto 2024, con la più bella e scatenata musica Rock’n’Roll di sempre, in tutte le sue declinazioni, dal R’n’R allo Swing, dal Country al Rockabilly, Rhythm’n’Blues, Hillbilly, Doo-wop e Western swing.

Ma c’è ancora tanto divertimento in programma: sul main stage, è finalmente arrivato il momento di un altro evento iconico del Festival e molto amato dal pubblico, l’Abbey Town Big Band R’n’r Revue, il grande concerto che coinvolge anche molti dei musicisti ospiti del festival; a seguire, poi, il Dance Show con gli incredibili ballerini del Summer Jamboree Dance Camp provenienti da tutto il mondo sulla pista da ballo allestita in Piazza Garibaldi.

E si continua con l’incredibile line up di questa edizione con l’attesissimo appuntamento di sabato 3 agosto: sul palco centrale di Piazza Garibaldi è pronta a salire l’Abbey Town Jump Orchestra (ITA), 22 elementi che da oltre vent’anni deliziano il pubblico del Summer Jamboree al ritmo di Swing, Blues e Rock’n’Roll, accompagnando una carrellata di artisti della lineup 2024, tra cui Johnny Farina, main guest di quest’anno, Richard Nola, Tommy Ol’ Boogies, Barrence Whitfield, MFC Chicken – Spencer, MFC Chicken Dan, Paolo Varnellis, Luca Balboni, Vincenzo Mannino, Ettore Chiavinato, Queen B’s (Laura & Raina), Little Risolo, Greg, Max Paiella, Hot House Combo (Lisa & Steve). Per la serata, gli intermezzi musicali saranno a cura di DJ Jay Cee, DJ Shuffle DeLuxe, DJ Rocketeer e DJ Giusy Wild.

Dopo questo grande concerto sono pronti ad esibirsi gli incredibili insegnanti di ballo del Summer Jamboree Dance Camp, professionisti provenienti da tutto il mondo che faranno senz’altro girare la testa a suon di piroette a tutto il pubblico che verrà ad ammirarli. A esibirsi saranno Gosia & Minn, Moe & Vincenzo, Sandra & Markus, Carolina & Francesco, Alexsia & Dimitri, Lizette & Patrik, Chiara & Enrico e Sharon.

Sull’Hera Stage, invece, una novità assoluta: The Waka-Doo (ITA), una delle poche band nel panorama italiano che propone un repertorio tutto hawaiano, tropicale e lounge, qualcosa di veramente nuovo e fresco da non perdere. Saranno seguiti da un’altra band italiana, Ricky Rialto & The Green Rats (ITA), una combo Rockabilly dai ritmi infuocati, i cui componenti vantano collaborazioni con artisti del calibro di Robert Gordon, B.B. King, Enrico Ciacci, Little Tony e Linda Gail Lewis! Non per altro, uno dei pezzi di Ricky fa parte della colonna sonora del film con Kevin Spacey “Elvis & Nixon”… A occuparsi dei Record Hop saranno DJ Mickey Melodies, DJ James Ventrella, DJ Elliot Kirby e DJ Vangelis.

Alla conduzione ancora Russell Bruner (USA), il gentiluomo un po’ villano, e dell’esplosiva Racy Ros (ES).

E si continua, come sempre fino a notte fonda, al Dopofestival alla Rotonda a Mare dove per sabato sera è in programma un evento speciale, già sold out già dopo la prima settimana di prevendite, il Summer Jamboree DJ Parade con tutti gli artisti che ci hanno fatto ballare in questi meravigliosi giorni di Summer Jamboree #24: DJ James Ventrella, DJ The “Mojo” Man, DJ Boppin’ Bangles, DJ Elliot Kirby, DJ Elwood Ol’Woogies, DJ Madame Dynamite, DJ Rocketeer, DJ Shuffle DeLuxe, DJ Jay Cee, DJ Big Ten Inch, DJ Enry “Sold Out”, DJ Giusy Wild, DJ Skinny Mule, DJ Crazy Finger, DJ Mickey Melodies, DJ Lola Terry, DJ Vangelis, DJ Andy Fisher.

Assolutamente da vedere il sabato pomeriggio l’American Classic Car Cruise, un altro tra i momenti più attesi e seguiti del Summer Jamboree: in tantissimi si preparano appostandosi per fare qualche scatto amatoriale o per cogliere professionalmente la meraviglia di queste auto d’epoca. Parcheggiate ogni giorno in Piazza Simoncelli, le auto Usa partiranno alle 16.30 per essere ammirate da tutti in una sfilata lungo le vie della città. Grande novità di quest’anno, poi, l’ASI, Automotoclub Storico Italiano, premierà 3 auto la sera di sabato sul mail stage in Piazza Garibaldi. I titoli per i tre premi ASI sono i seguenti: “Sulle ali di una leggenda”, “American Graffiti” e “Hollywood Sunset Boulevard”.

Le auto che premierà ASI dovranno essere delle icone che si presentino in condizioni splendide senza allontanarsi dall’originalità.

Come ogni giorno il Summer Jamboree inizia già dal mattino con il doppio Beach-side Record Hop, sul lungomare di Levante e su quello di Ponente, con le suggestioni dell’Hawaiian Party tutto il giorno all’Hawaiian Beach che, insieme al tradizionale appuntamento diurno al Mascalzone sul L. Mare D. Alighieri dalle 12.00 alle 19.00, trasforma un pezzo della spiaggia di velluto in un suggestivo scenario esotico. Sulla spiaggia libera del lungomare Mameli all’altezza del civico 93, dalle 10 fino all’ora dell’aperitivo serale, per assaporare tutta la spensieratezza e l’allegria della vita Rock’n’Roll a piedi nudi in riva al mare, cullati dalla musica di tanti DJs, tra cui DJ Andy Fisher, DJ “Mojo” Man, DJ Elliot Kirby, DJ Boppin’ Bangles e DJ Lola Terry. Dalle 11 alle 12, poi, in programma la consueta lezione di ballo gratuita per imparare al muoversi al ritmo Rock’n’Roll. E ancora l’appuntamento al Mascalzone sul Lungo Mare D. Alighieri con i record hop di DJ Shuffle DeLuxe, DJ Skinny Mule, DJ Elwood e DJ Big Ten Inch.

Ballo, ballo e ancora ballo con l’ultima giornata di Dance Camp e Boot Camp: lezioni per imparare le basi di Lindy Hop, Boogie Woogie e Solo Jazz ai Dance Camp presso il Teatro La Fenice e corso intensivo di Boogie Woogie ai Boot Camp alla Rotonda a Mare con grandi insegnanti, tra cui Minn Vo USA, Gosia Aniolkowska POL, Viktor Edlund SWE, Wilma Edlund SWE, Ksenia Parkhatskaya RUS, Francesco Pezzo ITA, Carolina Lampugnani ITA, Enrico Conti ITA, Chiara Lijoi ITA, Dimitri Masotti ITA, Alexsia Ghezzo ITA, Vincenzo Fesi ITA, Moe Sakan JAP, Markus Rosendal SWE, Sandra Klack SWE, Patrik Pettersson SWE, Lizette Rönnqvist SWE, Lucy Sanders UK, Jay Cee FRA e Sharon Davis AU. Secondo giorno anche per la WALK-IN TATTOO al Foro Annonario, Ex Pescheria con tattoo no stop grazie a Fabio Nembo, RedStyle, Maurizio Basile, Marco Tupone, Luca Testadiferro, Lorenzo Chiovoloni, Daniele Caminati, Emilllio, Alessio Giulioni, Mattia Belelli, Andrea Cecconi.

E ancora, il Fearless Devid Motordrome in Piazzale della Libertà, con uno spettacolo ogni ora dalle 17.00 alle 24.00: il Fearless Devid Motordrome è un antico motordrome datato 1937, di provenienza olandese. È l’ultimo ed unico motordrome rimasto in Italia e fa parte di una ristretta cerchia di appena 20 esemplari esistenti in tutti il mondo. Un momento che definire “vintage” è veramente riduttivo, e proprio come un tempo si potranno ammirare moto d’epoca INDIAN sfrecciare su pista, un’esperienza davvero unica!

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Sponsor ufficiali della XXIV edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Gruppo Hera, InstaxFujifilm, JBL, Canaja Spirits, BCC Fano. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Programma della ottava giornata di festival sabato 3 agosto 2024

Dance Camp | Stage Teatro La Fenice | Foyer Teatro La Fenice

Sala del Fico

11.15 – 18.00 Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Solo Jazz, Jive, Collegiate Shag

Info & Registration: 10.00 – 11.00 Teatro La Fenice

Boot Camp | Rotonda a Mare

15.00 – 18.00 Boogie Woogie

Info & Registration: 14.30 – 15.55 Rotonda a Mare

Hawaiian Beach | Lungomare G. Mameli

10.00 – 11.00 DJ Andy Fisher

11.00 – 12.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

12.00 – 14.00 DJ “Mojo” Man

14.00 – 15.30 DJ Elliot Kirby

15.30 – 17.00 DJ Boppin’ Bangles

17.00 – 19.00 DJ Lola Terry

Beach-side Record Hop | Mascalzone | L.mare D. Alighieri

12.00 – 14.00 DJ Shuffle DeLuxe

14.00 – 15.30 DJ Skinny Mule

15.30 – 17.00 DJ Elwood

17.00 – 19.00 DJ Big Ten Inch

WALK-IN TATTOO | Foro Annonario | Ex Pescheria

16.00 – 02.00 Tatuaggi Old-School non-stop

Non-stop Old School Tattoos

Artists: Fabio Nembo, RedStyle, Maurizio Basile, Marco Tupone, Luca Testadiferro, Lorenzo Chiovoloni, Daniele Caminati, Emilllio, Alessio Giulioni, Mattia Belelli, Andrea Cecconi

Sfilata Auto Usa | American Classic Car Cruise 16.30 Piazza Simoncelli

Fearless Devid – 1937 Motordrome | Piazzale della Libertà

17.00 – 24.00 Spettacolo ad ogni ora | Show time every hour

Rockin’ Village 17.00 – 02.00

Giardini Rocca | Piazza Manni | Piazza del Duca: Vintage Market

Piazza Simoncelli: Park Auto USA pre 1969

Via Portici Ercolani 42/61: Park Moto Vintage, Custom & Café Racer

Hera Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 Hera dance floor: Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.00 DJ Mickey Melodies

20.00 – 21.15 THE WAKA-DOO ITA

21.15 – 23.00 DJ James Ventrella

23.00 – 00.15 RICKY RIALTO & THE GREEN RATS ITA

00.15 – 01.30 DJ Elliot Kirby

01.30 – 03.00 DJ Vangelis

Palco Centrale | Main Stage | Piazza Garibaldi

SUMMER JAMBOREE ROCK’N’ROLL REVUE

18.00 – 19.15 DJ Jay Cee

19.15 – 20.30 DJ Shuffle DeLuxe

20.30 – 21.30 DJ Rocketeer

21.30 – 01.00 ABBEY TOWN JUMP ORCHESTRA

22 piece Big Band | featuring: Johnny Farina | Greg

Barrence Whitfield | Johnny Loda | Richard Nola| Rockin’ Eddie

Tommy (Ol’Boogies) | Vince Mannino | Spencer (MFC Chicken) | The Queen B’s Dan (MFC Chicken)| Lisa & Steve (Hot House Combo) | Paolo Fioretti (Varnellis) Norbert Schneider | Little Risolo …and more TBA

23.00 special DANCE SHOW on the Dance Floor

Starring International Dance Camp Teachers:

Gosia & Minn | Moe & Vincenzo | Sandra & Markus | Carolina & Francesco Alexsia & Dimitri | Lizette & Patrik | Chiara & Enrico | Sharon

01.00 – 02.00 DJ Giusy Wild

Rotonda a Mare | Music and Dance

Disponibilità 400 posti | Limited 400 people

23.59 – 04.00 SUMMER JAMBOREE DJ PARADE

James Ventrella | The “Mojo” Man | Boppin’ Bangles | Elliot Kirby | Elwood Ol’Woogies | Madame Dynamite | Rocketeer | Shufe DeLuxe | Jay Cee

Big Ten Inch | Enry “Sold Out” | Giusy Wild| Skinny Mule | Crazy Finger Mickey Melodies | Lola Terry | Vangelis | Andy Fisher

Ingresso euro 16 | admission euro 16

Presentatori | MC

Racy Ros ES Russell Bruner USA

Con la partecipazione amichevole di

Dario Salvatori