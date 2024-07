Torna l’appuntamento con il Summer Jamboree Walk-In Tattoo Dal 2 al 4 agosto all'ex Pescheria del Foro Annonario

È l’ora del Summer Jamboree Walk-In Tattoo! Tatuaggi Old School non stop. Anche quest’anno, in occasione del festival internazionale di musica e cultura dell’America anni ‘40 e ‘50 più “hot” di sempre, torna l’appuntamento con i professionisti dell’inchiostro e dello stile old school. Per tre giorni consecutivi, il 2, 3 e 4 agosto al Foro Annonario | Ex Pescheria dalle 16 alle 2 di notte, sarà possibile imprimere sulla pelle i migliori tatuaggi old school grazie a una squadra di artisti incredibili.

Venerdì 2 agosto saranno presenti: Lorenzo Chiovoloni, Fabio Nembo, RedStyle, Jonathan Cesaroni, Maurizio Basile, Marco Tupone, Luca Testadiferro, Daniele Caminati, Alessio Giulioni, Giammarco Olivieri e Andrea Cecconi.

Sabato 3 agosto saranno presenti: Fabio Nembo, RedStyle, Maurizio Basile, Marco Tupone, Luca Testadiferro, Lorenzo Chiovoloni, Daniele Caminati, Emilllio, Alessio Giulioni, Mattia Belelli e Andrea Cecconi

Domenica 4 agosto saranno presenti: Fabio Nembo, Redstyle, Giorgia Bellocchi, Maurizio Basile, Marco Tupone, Alex Santucci, Caterina, Papi, Daniele Caminati, Lorenzo Chiovoloni e Andrea Cecconi.

E ad incorniciare l’intero evento organizzato dal Summer Jamboree in collaborazione con Adriatic Ink Tattoo Studio, tanta bella musica di sottofondo: Rock’n’Roll, Swing, Rockabilly, Rhythm’n’Blues che accompagnerà tutte e tre le giornate!

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Sponsor ufficiali della XXIV edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Gruppo Hera, InstaxFujifilm, JBL, Canaja Spirits, BCC Fano. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.