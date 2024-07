“Dall’Europa la riscossa delle Marche”: iniziativa con Matteo Ricci a Senigallia Appuntamento all'Auditorium San Rocco mercoledì 31 luglio

Mercoledì 31 Luglio alle ore 18 l’europarlamentare Matteo Ricci sarà a Senigallia presso l’Auditorium San Rocco in una delle sue prime uscite pubbliche dopo il successo elettorale del 9 giugno.

Sarà un’occasione preziosa per un confronto sulle prospettive del quinquennio della nuova Legislatura 2024-2029 in ambito europeo, soprattutto per ciò che concerne trasporti e turismo, i temi di cui Matteo Ricci si occuperà prevalentemente in quanto neoeletto Vicepresidente della Commissione TRAN.

Saranno presenti il segretario del PD di Senigallia Massimo Barocci e il capogruppo del gruppo consiliare del PD di Senigallia Dario Romano.

Titolo dell’iniziativa, di cui è pubblicata la locandina, “Dall’Europa la riscossa delle Marche”.

La cittadinanza è invitata a partecipare.