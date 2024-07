Summer Jamboree di Senigallia, programma di martedì 30 luglio Concerti in piazza Garibaldi e alla Rocca

Si preannuncia una quarta giornata indimenticabile per questa XXIV edizione del Summer Jamboree, Festival di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 in programma a Senigallia fino a domenica 4 agosto!



Non siamo nemmeno a metà di questo emozionante viaggio all’insegna della musica Rock’n’Roll più sfrenata di sempre che quest’anno sta trasformando Senigallia nel grande sogno americano anni ’40 e ’50 festeggiando un anniversario importante, i 70 anni del Rock’n’Roll, con un artistico a dir poco mozzafiato composto da giovanissime promesse e grandi star che ritornano sul palco in esclusiva proprio per l’occasione!

Sui due palchi dei grandi concerti dal vivo, martedì 29 agosto, se ne vedranno delle belle: in Piazza Garibaldi sarà la volta di The Hot House Combo (UK): il loro repertorio di classici uniti a brani originali di Western Swing e Country trasporterà l’intero pubblico in un passato allegro e spensierato. La serata poi continua a Piazza Garibaldi con l’Hera Dance Contest! Dopo il successo di adesioni dell’anno scorso, torna dalle 23.30 sulla pista da ballo di Piazza Garibaldi la gara di ballo a coppie “open level” aperta a tutti. A fare da giuria, gli incredibili insegnanti dei Dance camp e Boot camp:

Come ogni gara che si rispetti, in palio per le prime tre coppie classificate ci saranno fantastici premi!

Per partecipare al contest, le iscrizioni si possono effettuare sulla pagina https://www.summerjamboree.com/summer-jamboree-hera-dance-contest fino alle 18 di martedì 30 luglio e da sabato 27 presso l’info point del Summer Jamboree in Piazza Manni fino alle ore 22:30 di martedì 30 luglio

Gli intermezzi musicali saranno assicurati da DJ Jay Cee, DJ “Mojo” Man, DJ Elwood, DJ Mickey Melodies e DJ Elliot Kirby.

Sull’Hera Stage alla Rocca, invece, si esibiranno i Howlin’ Ric & The Rocketeers (UK), una band inglese composta da veterani del palco. Con una fusione di R’n’R vibrante, R’n’B graffiante ed un pizzico di Popcorn, queste voci da sogno unite a un sax virtuoso e una chitarra pungente daranno vita a uno show inedito e imperdibile.

Gli amati record hop saranno a cura di DJ Boppin’ Bangles, DJ Rocketeer, DJ Vangelis e DJ Giusy Wild.

Per chi crede che la notte del Summer Jamboree sia finita qui si sbaglia di grosso: i Dopofestival alla Rotonda a Mare aspettano tutti i ballerini, esperti e non, con i migliori DJs provenienti da tutto il mondo: in programma per martedì 30 agosto DJ Big Ten Inch, DJ Madame Dynamite, DJ James Ventrella e DJ Mickey Melodies. Ingresso 14 euro, prevendite su ciaotickets.

Continua al Summer Jamboree #24 l’ottima conduzione di Russell Bruner (USA), l’ormai noto gentleman del Vaudeville, e di Racy Ros (ES), con le sue potenti curve e la carica esplosiva.

Per gli amanti degli anni americani ’40 e ’50 più mattinieri e meno animali notturni, proseguono le giornate Rock’n’Roll all’Hawaiian Beach e al Mascalzone: dalle 10 fino all’ora dell’aperitivo all’Hawaiian Beach, sul Lungo Mare G. Mameli, si potrà assaporare tutta la spensieratezza e l’allegria della vita Rock’n’Roll a piedi nudi in riva al mare, cullati dalla musica di tanti DJs, tra cui DJ Lola Terry, DJ James Ventrella, DJ Boppin’ Bangles, DJ Elwood e DJ Rocketeer. Da non perdere poi la lezione di ballo gratuita aperta a tutti con i fantastici insegnanti Diana Romano, Marco Ginevri, Luca Rizzioli e Carlotta Mignani, dalle 11 alle 12. Al Mascalzone, invece, a tenere calda l’atmosfera ci saranno DJ Giusy Wild, DJ Big Ten Inch, DJ Skinny Mule, DJ Shuffle DeLuxe. E ancora, dalle 17 alle 01, ci si può divertire a curiosare tra gli stand del Vintage Market diffuso ai Giardini Rocca, in piazza Manni, in piazza del Duca e in piazza Garibaldi, oppure si possono ammirare le Auto USA & Moto pre 1969 in piazza Simoncelli e al Moto Custom & Café Racer in Via Portici Ercolani 42/75. O ancora, si può imparare a ballare o perfezionare le proprie mosse con i Dance Camp e Boot Camp con i migliori insegnanti di danza, Minn Vo USA, Gosia Aniolkowska POL, Viktor Edlund SWE, Wilma Edlund SWE, Ksenia Parkhatskaya RUS, Francesco Pezzo ITA, Carolina Lampugnani ITA, Enrico Conti ITA, Chiara Lijoi ITA, Dimitri Masotti ITA, Alexsia Ghezzo ITA, Vincenzo Fesi ITA, Moe Sakan JAP, Markus Rosendal SWE, Sandra Klack SWE, Patrik Pettersson SWE, Lizette Rönnqvist SWE, Lucy Sanders UK, Jay Cee FRA e Sharon Davis AU.

Infine, da non perdere l’incredibile spettacolo del Fearless Devid Motordrome dalle 17 alle 24 in Piazzale della Libertà per veder sfrecciare moto d’epoca in questa incredibile pista vintage.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Sponsor ufficiali della XXIV edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Gruppo Hera, InstaxFujifilm, JBL, Canaja Spirits, BCC Fano. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.