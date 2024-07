Superbonus 120% o 130%… per chi assume!!! La Dott.ssa Margherita Feiz Mahdavi, Consulente del Lavoro a Senigallia ci illustra importanti incentivi per le imprese

…questa volta non si tratta di lavori di ristrutturazione, siamo salvi da cambi infissi e rifacimento facciate… anzi, il legislatore dà una buona spinta alle imprese….

Il Superbonus Lavoro 2024 infatti è un’iniziativa che offre incentivi alle imprese che assumono personale a tempo indeterminato. Ecco i punti salienti: il bonus consiste in una deduzione fiscale (ovvero un abbattimento del reddito imponibile) del 120% (o 130% per categorie svantaggiate) per le imprese che assumono personale a tempo indeterminato nel 2024 e che sono già attive dal 01/01/2023.

Il beneficio, di natura fiscale, è rivolto a imprese di qualsiasi forma legale, operatori economici, società di capitali e di persone, e professionisti e sarà calcolato sul costo pari al minor importo tra quello effettivamente riferibile al personale di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del personale rispetto al quello del 31/12/2023.

L’agevolazione è già attiva, quindi le imprese possono beneficiarne fin da ora!

Ma il governo propone anche altri aiuti alle imprese per rinvigorire il mercato del lavoro dando soprattutto spazio alle categorie più svantaggiate , ecco i più rilevanti che saranno in vigore dal 01/09/2024, successivamente all’autorizzazione della Commissione Europea che avverrà nei prossimi giorni ( in verità in ritardo visto le elezioni di luglio e la riconferma avvenuta solo ieri della presidente Ursula von der Leyen)

Il bonus donne 2024 è un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono lavoratrici svantaggiate di qualsiasi età a tempo indeterminato. Questo beneficio è stato introdotto dal Decreto Coesione convertito in legge il 2 luglio 2024. Ecco i dettagli:

– Il bonus donne 2024 spetta ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono lavoratrici svantaggiate. Queste possono essere donne di qualsiasi età e residenti in Italia, purché non abbiano avuto un impiego regolarmente retribuito per almeno 24 mesi. Inoltre, nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), il bonus si applica anche alle donne senza occupazione da soli 6 mesi.

– Come funziona il bonus donne 2024? Il bonus offre un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Tuttavia, non si applica ai rapporti di lavoro domestico o di apprendistato. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Non per ultimo, si reintroduce Il bonus giovani che prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali per le imprese che assumono personale non dirigenziale under 35. In particolare i beneficiari sono i giovani sotto i 35 anni, che non abbiano avuto mai contratti a tempo indeterminato e che potranno essere assunti fino a dicembre 2025 con uno sgravio contributivo totale fino a 500 euro mensili per due anni, estendibile a 650 euro in specifiche regioni meridionali.

E infine con l’obiettivo di creare un ambiente favorevole ai nuovi imprenditori, stimolando la nascita di nuove imprese e favorendo l’innovazione, non potevano mancare voucher a fondo perduto e riduzioni del costo del lavoro per under 35, disoccupati, inoccupati e inattivi, con particolare attenzione a coloro che si trovano in condizioni di marginalità o vulnerabilità sociale che decidono di attivarsi in maniera autonoma e aprire la propria attività. Siamo in attesa dei decreti attuativi per capire come possano muoversi e avere la spinta per partire!

In conclusione, il Superbonus Lavoro 2024 e le altre misure messe in campo possono rappresentare una opportunità per le aziende italiane di rilanciarsi e crescere. Grazie a queste agevolazioni fiscali e contributive, le imprese possono ottenere significativi risparmi sui costi del personale, permettendo loro di investire ulteriormente nello sviluppo e nell’innovazione. Questi incentivi non solo favoriscono l’occupazione stabile, ma offrono anche un vantaggio competitivo alle aziende che scelgono di assumere. Con queste misure, il governo è deciso nel sostenere il tessuto imprenditoriale del paese, promuovendo una ripresa economica robusta e inclusiva.

