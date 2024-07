“Conflitti e negoziazione. L’arte del confronto per coltivare speranza” Seminario promosso da CISL Marche ad Ancona

486 Letture Cronaca

“Conflitti e negoziazione. L’arte del confronto per coltivare speranza” il tema messo in discussione da CISL Marche, nell’ambito dei seminari formativi per i dirigenti, la mattina di mercoledì 17 luglio negli spazi dell’auditorium del liceo scientifico Galilei di Ancona.

Relatori di eccezione il prof Guido Formigoni, ordinario di Storia contemporanea alla Iulm di Milano e il peacekeeper Andrea Angeli, chiusura affidata al segretario nazionale Cisl Mattia Pirulli.

La premessa del segretario generale Cisl Marche Marco Ferracuti: “Noi della Cisl pensiamo che proprio nella nostra natura si nasconda un seme importante da coltivare con perseveranza: negoziare, contrattare, costruire, prendendo consapevolezza delle ragioni di tutte le parti in gioco, trovando sintesi comuni, indagando con pervicacia gli obiettivi differenti che ciascuno delle parti porta con sé e scoprendo così ogni possibile spazio”.