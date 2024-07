“Come lupo nella pioggia”: un giallo alla libreria Iobook Ingresso libero con prenotazione consigliata su Eventbrite

123 Letture Cultura e Spettacoli

Venerdì 19 luglio alle 21,30 presso la libreria iobook, nella cornice della rassegna “Le Marche tra le righe”, gli autori Maria Antonietta Macciocu ed Ernesto Torta presentaranno il loro romanzo “Come lupo nella pioggia” (Golem 2024).

Il romanzo parte dal ritrovamento del cadavere della bellissima zingara Rose Gili, amante di Walter Rana, assessore alla cultura del Comune e astro nascente del partito progressista. Dell’omicidio viene accusato un pakistano e il caso è considerato risolto, ma un testimone oculare ha visto una realtà differente. Dietro l’immagine di cittadina tranquilla, Jesi nasconde tensioni e segreti. Un noir feuilleton in sintonia con i nostri tempi fluidi e inquietanti, dove il bene e il male, la morale e il cinismo si mischiano e confondono senza pietà. E dove la giustizia deve attuarsi più per vie private che per istituzioni ufficiali.

Coordina la presentazione Marco Pettinari.

L’ingresso è libero ma si consiglia la prenotazione