Un grande affresco rinascimentale è andato in scena a Senigallia Si è conclusa l'edizione 2024 de Il Solenne Ingresso - FOTO

Anche Il Solenne Ingresso 2024 è stato celebrato con evidente successo di pubblico e grande soddisfazione da parte dell’Associazione Culturale L’estetica Dell’effimero che lo ha organizzato.

L’ottimo risultato lo si deve all’inesauribile entusiasmo degli ideatori, gli artisti Anna e Lorenzo Marconi, capaci di trasmetterlo ai tanti volontari che nonostante la fatica, resa più pesante dall’afa, da anni portano avanti idee e progetti sulla Storia della nostra città rinascimentale.

Grande merito dell’Associazione è quella di avere a disposizione tanti giovani e giovanissimi, che ormai hanno dimestichezza con temi storici, hanno intuizioni e passione pari agli adulti, crescono assumendosi responsabilità organizzative notevoli e hanno alle loro spalle famiglie che contribuiscono con enorme aiuto logistico.

Il Solenne Ingresso è ormai una manifestazione che contribuisce a far crescere la consapevolezza a cittadini e turisti, di come era la città dell’epoca. Non una semplice Rievocazione Storica, ma uno studio attento e uno sguardo intelligente e retrospettivo sui fasti del passato.

Più di 1000 persone hanno visitato la Rocca Roveresca in poche ore durante le due giornate di evento. Nel primo degli appuntamenti avvenuto venerdì 12 luglio, la Corte è stata impegnata ad animare il monumento con scene di vita rinascimentale. Tutti i personaggi si aggiravano febbricitanti tra le mura della fortezza, nell’attesa dell’imminente arrivo del nuovo Duca Giovanni Della Rovere. Uno spettacolo dinamico e coinvolgente, in cui il pubblico si è sentito parte integrante dei preparativi. Stessa affluenza per Palazzetto Baviera, nel cui cortile i più giovani dell’Associazione, intrattenevano i loro coetanei e non solo, con giochi d’epoca da loro stessi pensati e realizzati. Contemporaneamente botteghe finemente ricostruite da veri professionisti, riproponevano i mestieri di un tempo.

Il sabato sera poi con un grande corteo composto da oltre 150 persone, i nobili Signori sono arrivati a Senigallia. Con loro a rendere omaggio, delegazioni provenienti da numerose città marchigiane. A seguire nel vallato, cerimonie e esibizioni di bandiere, danze storiche e duelli, hanno tenuto inchiodati tutti gli spettatori fino al momento più emozionante, ovvero lo spostarsi all’interno della Rocca, del Duca e la sua Corte. A suon di tamburi mentre fuochi freddi rischiaravano il cielo, i nuovi Signori hanno chiuso dietro di sé il massiccio portale, decretando così il loro insediamento e la fine della manifestazione.

Un grande “affresco” retrospettivo in cui è notevole anche il contributo di ottimi professionisti. Il regista dell’evento Michele Pagliaroni, gli attori Alessio Messersì e Mauro Pierfederici e il costumista Massimo Eleonori, artefice di tutti i meravigliosi abiti indossati dalla Corte Roveresca.

Un ringraziamento speciale a Comune di Senigallia, Direzione Regionale Musei Nazionali Marche, Rocca Roveresca e BCC Fano che ogni anno rendono possibile questa onirica visione.