“Piste ciclabili a Senigallia, meglio ombreggiate!” "Una città che senza alberi è sempre più rovente"

Privata di numerosissimi alberi anche la città di Senigallia diventa sempre più rovente.

Il concetto che gli alberi di alto fusto aiutano a mitigare il clima proprio non viene compreso da molti amministratori… e dire che il fenomeno della fotosintesi clorofilliana si studia fin dalle scuole elementari! Oltre un anno fa il prof. Passerini della Facoltà di Fisica della Università Politecnica delle Marche e la dott.ssa Chiappa hanno eseguito uno studio sulla notevole differenza delle temperature estive mitigate dalla presenza di filari di alberi. Nemmeno la presentazione dello studio è servito a far capire che senza alberi il benessere non esiste.

Dalla maestra al professore universitario dello specifico settore (Fisica ambientale), passando per i professori di scienze delle scuole secondarie, tutti insegnano che gli alberi assorbono acqua dal suolo con le radici e creano un microclima che dona benessere all’uomo. Condizionatori e apparecchi elettrici contribuiscono invece ad alimentare l’isola di calore esistente.

Chi vuole pedalare sotto il sole cocente in pieno giorno, al massimo a fianco di pitosfori? Nessuno! Quindi vogliamo avere piste ciclabili, vie e strade ombreggiate!

Alberincittà