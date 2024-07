“Ci Sto?Affare Fatica!” terminato a Senigallia Giovani protagonisti

Si è concluso a Senigallia il progetto estivo di cittadinanza attiva giovanile “Ci Sto?Affare Fatica! – Facciamo il bene comune”, finanziato dalla Regione Marche e coordinato da CSV Marche ETS.



Il progetto “Ci Sto? Affare Fatica”, un’iniziativa che ha coinvolto 26 giovani e 3 tutor di Senigallia per tre settimane in attività di volontariato e miglioramento della comunità.

Il progetto, iniziato a giugno, ha visto la partecipazione attiva di ragazzi e ragazze tra i 14 e i 19 anni, impegnati in attività di pulizia, ripristino del colore dei sottopassi di via Mamiani , viale Bonopera e via Perilli .

Il ripristino di spazi pubblici e supporto a iniziative sociali, in collaborazione con l’Associazione l’Apsus di Andrea Simonetti hanno permesso di realizzare un nuovo murales nel sottopasso di via Perilli.

Questa esperienza ha permesso ai giovani di acquisire competenze pratiche, imparare l’importanza del lavoro di squadra e sviluppare un forte senso di appartenenza alla loro comunità.

Durante il progetto, sono stati completati numerosi interventi significativi

I volontari hanno raccolto i rifiuti, contribuendo a mantenere i sottopassi puliti e curati per tutti i cittadini e turisti.

Grande successo per il supporto alle iniziative sociali: I giovani hanno collaborato con l’ associazione locale Lapsus di Andrea Simonetti offrendo il loro aiuto al progetto insieme ai ragazzi speciali.

Le Testimonianze

Uno dei partecipanti, ha dichiarato: “Questa esperienza è stata incredibile. Ho imparato molto sul lavoro di squadra e sull’importanza di prendersi cura del nostro ambiente. Mi sento orgoglioso di aver contribuito a migliorare la mia città.”

Un’altra volontaria ha aggiunto: “È stato faticoso, ma ne è valsa la pena. Ho fatto nuove amicizie e ho scoperto quanto sia gratificante vedere i risultati del nostro lavoro.”

La conclusione del progetto “Ci Sto? Affare Fatica” rappresenta solo l’inizio di un percorso. L’assessore alle pari opportunità e servizi alla persona Cinzia Petetta si è dichiarata soddisfatta dei risultati ottenuti, e ha espresso l’intenzione di replicare l’iniziativa nei prossimi anni, coinvolgendo un numero ancora maggiore di giovani e ampliando le attività proposte.

Il Sindaco di Senigallia ha commentato: “Questa iniziativa ha dimostrato il grande spirito di comunità dei nostri giovani. Continueremo a sostenere progetti come questo per promuovere il volontariato e l’impegno civico.”

Il progetto ha lasciato un segno positivo nella comunità di Senigallia, mostrando come l’energia e l’entusiasmo dei giovani possano fare la differenza.

Grande apprezzamento di tutti i cittadini e turisti di Senigallia che hanno dimostrato gratitudine a tutti noi ma soprattutto ai ragazzi.