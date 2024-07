“Orgoglioso di Senigallia in Jazz 2024: la seconda edizione è nei progetti 2025” Il ringraziamento del Direttore Artistico Alberto Braschi

Carissimi amici, archiviata la prima edizione del Senigallia in Jazz, soul jazz festival, Velvet Sound, esprimo con grande entusiasmo un pensiero doveroso, un ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato e sostenuto il nostro evento.

Ringrazio in primis il Sindaco della Città di Senigallia Massimo Olivetti, l’Amministrazione Comunale di Senigallia, la Dott.ssa Elisabetta D’Amico, persona fantastica e a tutto il suo staff operativo veramente speciale.

Ringrazio la Regione Marche, FeelSenigallia – Senigallia Turismo, Let’s Marche, Teatro La Fenice Senigallia Ringrazio le migliaia di persone che hanno condiviso questo festival “internazionale”, che a Senigallia mancava: i vostri infiniti “like” nei nostri social, ci fanno crescere ogni giorno e amplificano la possibilità ad andare avanti, crescere e regalare nuove emozioni.

Io come Voi, che amo la musica, la suono, la vivo, la sento, la interpreto: non mi fermo qui, anzi, cercherò di fare ancora tanto

di più per il Senigallia in Jazz e per la città di Senigallia.

Ringrazio la nostra Radio Ufficiale, Radio Monte Carlo, che ha elevato anch’essa il progetto Senigallia in Jazz a livello nazionale.

Ringrazio il mio amico Nick The Nightfly, che ha inaugurato la prima edizione con un concerto sensazionale assieme alla grandissima Sarah Jane Morris. Grazie Nick per aver presentato la prima edizione, con tutta la tua esperienza, simpatia e professionalità.

Ringrazio Massimo Chioccia e Olga Tsarkova, Maestri d’Arte della Bottega Chioccia Tsarkova: mostra allestita all’interno di uno dei simboli di Senigallia, la famosa Rotonda a Mare.

Sono tante le idee e i progetti che possiamo condividere e promuovere, questo è un invito a scrivermi e propormi idee nuove, idee originali.

Sono orgoglioso dell’affluenza del pubblico partecipe alla prima edizione, un record di oltre 3000 persone che hanno raggiunto Piazza Garibaldi per ascoltare le grandi star del jazz con concerti memorabili, per ritrovarsi poi assieme alle jam session nei locali del centro storico e del lungomare di Senigallia fino a tarda notte.

Tutto questo è la risposta a quello che era il mio desiderio.

Un piccolo aneddoto ma di grandissima importanza è sicuramente la visita al Senigallia in Jazz dell’immenso patron di Umbria Jazz Carlo Pagnotta, che ha ammirato la location di Piazza Garibaldi e la nostra realtà fino a poco prima a lui sconosciuta.

Ricevere i complimenti da colui che ha portato i più grandi nomi del jazz e della musica in generale in Italia in 51 anni di storia, è commovente amici, “credetemi”.

Sono anche orgoglioso, di aver organizzato assieme al Sindaco e all’Amministrazione Comunale quell’ideuccia che avevo in un cassetto: amplificare Piazza Roma con due importanti orchestre della Scuola di Musica Bettino Padovano di Senigallia, con strumenti semplici ma strumenti veri… come veri erano i giovani talenti che in quel piccolo palco suonavano!

Mi sarebbe piaciuto accompagnare lì, Gonzalo Rubalcaba e Dee Dee Bridgewater, se avessero ascoltato queste orchestre e le 3 band fantastiche che si sono esibite allo Scalo Zero tutte le sere dopo le ore 22:00, ne sarebbero rimasti sbalorditi.

Ringrazio tutti i partners e gli sponsor della prima edizione: Scalo Zero, Barzetti, Massimo Mariotti Autonoleggio, il catering dell’Hotel Le Querce, Vivaticket Italia e le strutture alberghiere coinvolte.

La Prima Edizione è finita ma non vi abbandono, la seconda edizione è nei progetti 2025, una riconferma per noi veramente preziosa e, se gli sponsor ci sosterranno, avremo forse un’edizione “winter” 2024, sarebbe una grande opportunità inaspettata, che regalerebbe nuove emozioni a pochi mesi di distanza dell’edizione estiva appena conclusa.

Che altro dire: Nick The Nightfly, Sarah Jane Morris, Funk Off, Gonzalo Rubalcaba, Take 6, Dee Dee Bridgewater, Evita Polidoro, Rosa Brunello, Carmen Staaf, Ernesto Simpson, Matt Brewer, Amedeo Ariano, Pietro Lussu, Francesco Pugliesi, Jerry Popolo, Dario Cecchini.

Questo è quello che ho scelto per Voi in una sola edizione, “dei fuoriclasse” non è facile ma la passione e la determinazione a volte aiuta… io non mi fermerò…

Grazie di esserci stati ed esserci ancora.

Alberto Braschi

(Direttore Artistico del Senigallia in Jazz 2024)