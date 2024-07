Quarto appuntamento con gli ECO Incontri al Parco della Cesanella Venerdì 12 luglio dalle ore 17.45

141 Letture Cultura e Spettacoli

Venerdì pomeriggio a Senigallia = ECO Incontri, appuntamento tradizionale per gli amanti dei laboratori scientifici e le esperienze in mezzo al verde. Il Parco della Cesanella, in via Guercino 37/B a Senigallia, infatti torna a essere la location migliore per il quarto ECO Incontro dell’estate 2024.

Venerdì 12 luglio Fosforo: la festa della scienza propone alle ore 17.45 un laboratorio dal titolo Il libro del mare, adatto per famiglie e bambini dai 7 anni in su: insieme agli animatori scientifici di Fosforo si potrà scoprire quali pesci si nascondono nelle acque dei nostri mari, costruendo insieme un libro che permetterà di scendere sempre più in profondità ed esplorare insieme… il misterioso mondo sottomarino!

Alle 18.30 Vita da Pacos cura l’attività La natura è un’opera d’arte, in cui si realizzeranno vere e proprie opere d’arte utilizzando materiali naturali e di scarto, imparando a cogliere ispirazione da ogni forma e a osservare con altri occhi elementi naturali che spesso diamo per scontati. Fantasia, natura e arte tutte insieme!

Come ogni venerdì sarà accessibile a tutti la mostra Biomimesi: sapevi che l’invenzione del velcro ha preso ispirazione da una pianta? E che i costumi più performanti imitano la pelle di squalo? In natura esistono già tutte le soluzioni per far fronte ad ogni sfida: sta a noi trovarle e integrarle nelle nostre tecnologie. La mostra ce lo dimostrerà.

Il prossimo e ultimo appuntamento per gli ECO Incontri sarà venerdì 19 giugno.

Le attività sono gratuite ma a prenotazione obbligatoria a questo link: https://www.eventbrite.com/cc/eco-incontri-3439499.

Il progetto triennale ECO (Ecosistemi di Comunità = Opportunità), sostenuto da Fondazione Cariverona attraverso il bando Habitat 2022 e con il contributo dei Comuni di Senigallia e Chiampo, è un vero “patto verde” della città, che metterà in atto nei due Comuni pratiche verdi, ecocompatibili, di cura, rispettose dell’ambiente e della biodiversità. L’intero progetto è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e intende costruire una rete di partner capaci di agire concretamente nella generazione di impatti positivi sul territorio. Nei territori di Chiampo e di Senigallia verranno quindi realizzati dei modelli di gestione partecipata da parte delle comunità di spazi verdi pubblici, portando all’attenzione di tutti l’importanza della tutela delle risorse naturali, degli organismi viventi e dei sistemi ecologici, per mezzo di percorsi di educazione e sensibilizzazione ambientale.

da: Fosforo