A Senigallia e Macerata arriva “Across” di Irene Dorigotti Lunedì 8 luglio alle 21.30 all'Arena Gabbiano

Irene Dorigotti è un’antropologa scout alla ricerca alla ricerca del sacro nel suo sorprendente esordio alla regia Across, presentato alle Giornate degli Autori della Mostra di Venezia e in tour nelle sale italiane dallo scorso aprile distribuito da Start. Un road movie spirituale, realizzato usando il linguaggio del documentario, della fiction e del reportage di viaggio, ricorrendo anche a materiali d’archivio e all’animazione, per raccontare un viaggio che parte dall’ostensione della Sindone a Torino fino a raggiungere il sincretismo e il vociare del Messico, il caos del Vietnam e i Templi di Angkor Wat in Cambogia, e che esce proprio nell’anno del 50° anniversario dalla fondazione di Agesci.

Un film sorprendente che finalmente arriva nelle Marche per due proiezioni di Across alla presenza della regista e protagonista Irene Dorigotti che si terranno lunedì 8 luglio alle ore 21.30 presso l’Arena Gabbiano di Senigallia, in collaborazione con Scout Agesci Senigallia, e martedì 9 luglio alle ore 21.30 presso il Cinema Multiplex 2000 di Macerata, in collaborazione con Scout Agesci Macerata.

Across di Irene Dorigotti partecipa alla campagna Cinema Revolution con biglietto di ingresso alle proiezioni cinema a 3,50€.

Irene Dorigotti, nata a Trento nel 1988, a 8 anni diventa una scout, esperienza che ha fortemente contribuito a forgiare il suo immaginario: camminate nella natura con altri bambini, la continua promessa di fare sempre del proprio meglio e di aiutare gli altri, oltre a una continua ricerca nelle stelle cadenti di un Dio che potesse rispondere alle grandi domande di una piccola esistenza. A 20 anni Irene lascia gli scout nella scatola dei ricordi e comincia la sua formazione come antropologa, dedicandosi alla ricerca visiva, alla scrittura e ai viaggi. A 35 anni unisce le due anime per realizzare Across, il suo secondo lungometraggio, con la produzione esecutiva di Carlo Shalom Hintermann.

«Volevo porre piccole domande – spiega Irene Dorigotti – che chiunque può essersi fatto nella sua vita. Senza troppe pretese. Anche perché di solito se si parla di un film sulla religione o sul sacro, ci si può spaventare. Non è stato un percorso semplice: il confronto ha messo in discussione molte delle mie certezze e spesso ha generato nuovi dubbi. Per fortuna!»

In Across, approfittando dell’esposizione della Sindone a Torino, Irene Dorigotti torna a vestire la divisa scout per intraprendere un viaggio fatto di incontri giocosi e piccole rivelazioni: un vero e proprio road movie spirituale che da percorso religioso si trasforma in una ricerca del sacro tra Italia, Messico, Vietnam e Cambogia.

Ancora una volta in cammino, Irene è inquieta, le sue domande non sembrano trovare risposta, fino a quando la realtà diviene un universo poetico, rappresentato dalle animazioni di Simone Rosset, dalla voce narrante di Fabio Bussotti e dalle musiche di Enrico Ascoli.

L’attività di ricerca e l’utilizzo dei materiali d’archivio svolge un ruolo altrettanto importante nel film. Tra le più importanti immagini d’archivio utilizzate quelle provenienti da Archivio Home Movies, la più importante collezione italiana dei film di famiglia, Superottimisti, archivio regionale dei film di famiglia con sede a Torino e quello di RSI Radiotelevisione svizzera.

Across di Irene Dorigotti ha vinto il Premio Solinas “Miglior Documentario per il cinema” in collaborazione con Apollo 11, è stato presentato alle Giornate degli Autori dell’ultima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia e allo scorso Ji.Hlava International Documentary Film Festival. In Italia è stato selezionato al Bolzano Film Festival Bozen e al Trento Film Festival.

Dopo il successo delle tappe a Rovereto, Torino, Mantova, Milano, Bologna, Roma, Brescia, Bergamo e Genova, riparte il tour di Across alla presenza della regista dalle Marche, terra di grande tradizione scout, per poi continuare in altre città, festival e per proiezioni in alta quota. Queste le prossime date:

Lunedì 8 luglio ore 21.30

Arena Gabbiano di Senigallia (AN)

Sarà presente in sala la regista e protagonista Irene Dorigotti

Proiezione in collaborazione con Scout Agesci Senigallia

Martedì 9 luglio ore 21.30

Cinema Multiplex 2000 di Macerata

Sarà presente in sala la regista e protagonista Irene Dorigotti

Proiezione in collaborazione con Scout Agesci Macerata

Venerdì 19 luglio ore 18.30

Cinema Edera di Treviso

Sarà presente in sala la regista e protagonista Irene Dorigotti

Proiezione in occasione dell’Edera Film Festival con biglietto di ingresso a 5,00€

Mercoledì 24 luglio ore 18.30

Rifugio San Michele di Certosa di Pesio (CN)

Sarà presente la regista e protagonista Irene Dorigotti

Escursione e proiezione a cura di Cinedheors per la rassegna Cinema in Valle.

Per info, costi e prenotazioni www.cinedehors.it/

Mercoledì 31 luglio ore 21.30

Fuori Post – Burton Park di Perugia

Sarà presente in sala la regista e protagonista Irene Dorigotti

Across di Irene Dorigotti è una produzione Start, in collaborazione con Rai Cinema, in coproduzione con Noha Film e RSI Radiotelevisione svizzera, associato in produzione Terra De Punt, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte Piemonte Doc Film Fund e Fondazione Sardegna Film Commission, con il contributo di Club Alpino Italiano, archivi Home Movies – Archivio Nazionale dei Film di Famiglia, RSI Archivi, Homemovies Superottimisti, Cineteca della Fondazione Museo storico del Trentino, The Scouts Heritage Collection. Distribuito da Start.