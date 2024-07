Venerdì 5 luglio ECO Incontri al Parco della Cesanella A partire dalle ore 17.45

91 Letture Cultura e Spettacoli

Segnatevi sull’agenda la data di venerdì 5 luglio. A Senigallia, al Parco della Cesanella, in via Guercino 37, l’appuntamento è con gli ECO Incontri dell’estate, insieme alla famiglia e ai più giovani. Ideati dall’associazione culturale Next (Fosforo – La festa della scienza) e gestiti da Next insieme ad altre realtà della divulgazione scientifica, gli ECO Incontri sono un modo divertente e intelligente di scoprire la natura attraverso esperienze dirette e laboratori didattici.

Venerdì 5 luglio alle 17.45 in programma Un giorno sulla Terra, laboratorio a cura di Next (Fosforo – La festa della scienza): ci faremo incantare dall’illusione del movimento racchiusa in un piccolo libro autocostruito, per scoprire come si muove il nostro pianeta semplicemente scorrendo tra le nostre dita un vero e proprio flip-book.

Alle 18.30, insieme a Vita da Pacos, un’attività dal titolo Centra la curiosità: ci si potrà divertire con un gioco di movimento durante il quale imparare le più strampalate curiosità su piante e animali, anche quelle più inaspettate.

Ogni venerdì apre alle 17.45 la mostra Biomimesi, che ci racconterà cose curiose che esistono in natura per far fronte a ogni sfida. Il velcro? Si ispira a una pianta. I costumi performanti? Niente di strano, imitano la pelle dello squalo! In natura esistono già tutte le soluzioni: sta a noi trovarle e integrarle nelle nostre tecnologie.

Come sempre attività gratuite ma a prenotazione obbligatoria a questo link:

https://www.eventbrite.com/cc/eco-incontri-3439499

I prossimi appuntamenti venerdì 12 e venerdì 19 luglio.

Il progetto triennale ECO (Ecosistemi di Comunità = Opportunità), sostenuto da Fondazione Cariverona attraverso il bando Habitat 2022 e con il contributo dei Comuni di Senigallia e Chiampo, è un vero “patto verde” della città, che metterà in atto nei due Comuni pratiche verdi, ecocompatibili, di cura, rispettose dell’ambiente e della biodiversità. L’intero progetto è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e intende costruire una rete di partner capaci di agire concretamente nella generazione di impatti positivi sul territorio. Nei territori di Chiampo e di Senigallia verranno quindi realizzati dei modelli di gestione partecipata da parte delle comunità di spazi verdi pubblici, portando all’attenzione di tutti l’importanza della tutela delle risorse naturali, degli organismi viventi e dei sistemi ecologici, per mezzo di percorsi di educazione e sensibilizzazione ambientale.

da: Fosforo: la festa della scienza