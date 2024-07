Tragico fuori strada nella sua Sardegna: muore 44enne che viveva nel Senigalliese Ostra e Roncitelli piangono la scomparsa di Maggiorino Festa

Era da alcuni giorni in Sardegna, nella sua terra di origine, il 44enne Maggiorino Festa, che da tempo viveva nel Senigalliese: prima a Ostra con il padre, quindi a Roncitelli.

Festa è rimasto tragicamente vittima di un incidente stradale avvenuto la mattina di lunedì 1° luglio a San Vero Milis, nell’Oristanese, lungo la strada provinciale 10 per Putzu Idu. I carabinieri sardi hanno ricostruito la dinamica dell’incidente.

L’uomo, al volante di una Nissan Xtrail, per cause in fase di accertamento avrebbe perso il controllo dell’auto, andando fuori strada: dopo essere finita in una cunetta, la vettura, profondamente danneggiata, si è fermata in un canneto.

Sono stati gli altri automobilisti che transitavano nella zona a dare l’allarme, chiamando sul posto i soccorsi. Oltre ai militari dell’Arma, sono giunti Vigili del Fuoco e 118, ma per Maggiorino Fersta non c’era più nulla da fare. La drammatica notizia ha rapidamente raggiunto sia i famigliari che abitano in Sardegna, che i genitori e le comunità di Ostra e Roncitelli di Senigallia, che piangono la tragica scomparsa del 44enne.