PD Marche a sostegno delle istanze dei cittadini alluvionati Segretaria Bomprezzi e Senatore Verducci sull'audizione in Senato del Comitato 15 Settembre

78 Letture Politica

Martedì 25 giugno, il “Comitato 15 settembre” è stato audito presso l’8a Commissione Ambiente del Senato in merito alla conversione in legge del decreto 76/2024 “Ricostruzione e protezione civile”.

“Come PD Marche riteniamo fondamentale stare al fianco delle realtà che, come il Comitato, hanno a cuore temi di grande sensibilità per la regione, come quello dell’alluvione che colpì molti territori marchigiani in quel terribile 22 settembre 2022. Ringrazio pertanto il gruppo PD del Senato che si è fatto promotore di questa iniziativa, anche grazie al Sen. marchigiano Francesco Verducci, dando l’opportunità al Comitato di avanzare le proprie richieste” il commento della Segretaria regionale Chantal Bomprezzi.