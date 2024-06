Presentazione a Senigallia per “Una Terrazza Sul Cosmo. Meditazioni Poetiche” Sabato 22 giugno incontro con l'autrice Lidia Sella alla Rocca

Sabato 22 giugno alle 17.30 presso la Rocca Roveresca di Senigallia Lidia Sella, giornalista, scrittrice, aforista presenta la sua silloge “Una Terrazza Sul Cosmo. Meditazioni Poetiche” (Mimesis, Milano 2022).

L’autrice intreccia un dialogo sul connubio tra poesia e scienza insieme a Fabio Ciceroni, Giuseppe Langella e Piergiorgio Zucconi.

Questo libro, giunto alla quarta edizione, è stato oggetto di una tesi di laurea presso la cattedra di Filologia Moderna all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Lidia Sella è membro dell’Associazione Italiana per l’Aforisma, che bandisce dal 2008 il Premio biennale Internazionale per l’aforisma “TORINO IN SINTESI”, giunto quest’anno alla nona edizione.

da Biblioteca Luca Orciari