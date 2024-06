Con Trenitalia direttamente su entrambi i lungomare di Senigallia, ora si può Nasce Senigallia Beach Link per andare a nord e sud con treno e bus dalla stazione e biglietto unico

Presentato oggi, mercoledì 12 giugno, il Senigallia Beach Link, il bus che permette di raggiungere il Lungomare Nord e Sud della Spiaggia di Velluto Bandiera blu per l’estate 24,

direttamente dalle stazioni di Senigallia e Marzocca. Il biglietto può essere acquistato sui canali Trenitalia in un’unica soluzione treno+bus.

Senigallia Beach Link è stato presentato a Senigallia da Marco Trotta, Direttore Regionale Marche di Trenitalia, Goffredo Brandoni, Assessore ai Trasporti della Regione Marche e da Massimo Olivetti, Sindaco di Senigallia.

Saranno 116 ogni giorno le soluzioni intermodali a disposizione di quanti vorranno raggiungere la spiaggia, lasciando la macchina a casa e dimenticando lo stress del traffico e della ricerca del parcheggio.

Per acquistare il biglietto treno+bus è necessario inserire come stazione di arrivo o partenza, “Lungomare Nord” o “Lungomare Sud”.

Per il Lungomare sud, oltre che dalla stazione di Senigallia, il collegamento link sarà possibile anche dalla stazione di Marzocca.

Il Senigallia Beach Link è la novità principale nelle Marche della Trenitalia Summer Experience 2024 – scattata domenica 9 giugno – che a livello nazionale prevede nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, città d’arte e borghi.

Tornano inoltre i due Frecciarossa estivi tra Ancona e Bolzano, che il sabato e la domenica connettono in meno di 5 ore le vallate montane del Trentino con le spiagge marchigiane.

Il Frecciarossa 8805 in partenza da Bolzano alle 7.45 con arrivo ad Ancona alle 12.45 e il Frecciarossa 8826 in partenza da Ancona alle 15.35 ed arrivo a Bolzano 20.43. Entrambi i treni effettuano fermata, oltre che a Pesaro, anche nella stazione di Senigallia, rendendo così anche la “Spiaggia di velluto” più facilmente raggiungibile da quanti la vorranno scegliere per le proprie vacanze.

E proprio a Senigallia fermano, per tutta l’estate, altre due Frecce: il Frecciarossa 8809 (in partenza da Milano alle 12.05 con arrivo a Lecce alle 21.00) in arrivo a Senigallia alle 15.16 e il Frecciarossa 8824 (Lecce 9.58 – Milano 18.55) in partenza da Senigallia alle 15.38.