Elezioni Comunali: ad Arcevia, Barbara e Trecastelli superato il quorum dell’affluenza Abbondanzieri, Chiù e Sebastianelli "quasi" eletti. Scrutini dalle 14 di lunedì anche a Castelleone di Suasa, Ostra e Serra de' Conti

In concomitanza con le Elezioni Europee 2024, gli abitanti di circa 3.700 Comuni e del Piemonte sono stati impegnati, l’8 e 9 giugno, con le Amministrative, per dare un nuovo volto ai propri governi locali.

Nel senigalliese, si rinnovavano Sindaco e Consigli Comunali ad Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Ostra, Serra de’ Conti e Trecastelli.

In tre di questi Comuni (Arcevia, Barbara e Trecastelli) era particolarmente tenuto d’occhio, innanzitutto, il dato dell’affluenza, dato che, per il fatto che si erano presentati una sola lista e un solo candidato sindaco per ciascuno dei tre Comuni, era necessario che almeno il 40% del corpo elettorale si recasse al voto affinchè le elezioni fossero valide.

Iniziamo dicendo che tutti e tre i Comuni il quorum è stato abbondantemente superato: ad Arcevia ha votato il 63,2% degli aventi diritto, in aumento rispetto alle Comunali 2019, quando andò alle urne il 58,7%. A Barbara il dato è del 72,3%, anche qui in salita rispetto al 2019 (68,9%). Trecastelli ha invece registrato un calo: dal 65,1% del 2019, si è scesi al 60%.

Questi dati garantiscono sostanzialmente l’elezione a sindaco di Marisa Abbondanzieri ad Arcevia, Massimo Chiù a Barbara e la riconferma di Marco Sebastianelli a Trecastelli: solo una davvero improbabile eventualità negherebbe l’elezione dei tre sindaci e di tutti i candidati consiglieri delle rispettive liste, ovvero il caso in cui oltre la metà delle schede votate non fosse valida.

Negli altri Comuni delle valli Misa e Nevola al voto per le Comunali, Castelleone di Suasa, dove si sfidano Giovanni Biagetti e Carlo Manfredi, ha registrato un’affluenza del 73,7% (78,4% nel 2019), Ostra, che vede contrapposti Enzo Avaltroni e Federica Fanesi, del 58,2% (66,8% nel 2019), Serra de’ Conti , dove il duello è tra Pieramelio Baldelli e Silvano Simonetti, del 60,6% (67,3% nel 2019).

Guardando il dato nazionale sulle Elezioni Comunali 2024, l’affluenza registrata è del 62,7%, in calo di 5 punti se raffrontata alle precedenti consultazioni. Nelle Marche ha votato per le Amministrative il 63% (67,3% nel 2019)

Gli scrutini per le Elezioni Amministrative partiranno alle ore 14 di lunedì 10 giugno.