Convenzione per manutenzione nei bacini idrografici della provincia di Pesaro-Urbino Prorogati interventi per oltre 1,3 milioni su fiumi Metauro, Foglia e Arzilla nei territori di Fano, Pesaro, Mondavio e Corinaldo

202 Letture

Sarà sottoscritta tra Regione Marche, Autorità distrettuale dell’Appennino Centrale e Provincia di Pesaro-Urbino una convenzione per la realizzazione di interventi di manutenzione nei bacini idrografici ricadenti nel territorio provinciale.

Tali interventi rientrano in una logica di governance del territorio da attuarsi attraverso forme di collaborazione istituzionale, come stabilito dal decreto governativo del 20 febbraio 2019 riguardante il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale.