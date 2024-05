“La Sorveglianza bambini 0-2 anni di vita”, convegno regionale a Senigallia "Raccolta dati 2022. Strategie e azioni nazionali e regionali per i primi 1000 giorni di vita" mercoledì 29 maggio al San Rocco

Appuntamento mercoledì 29 maggio 2024, presso l’Auditorium San Rocco di Senigallia, in piazza Garibaldi 1, per il Convegno regionale “La Sorveglianza bambini 0-2 anni di vita – Raccolta dati 2022. Strategie e azioni nazionali e regionali per i primi 1000 giorni di vita”.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di diffondere / restituire i risultati della raccolta dati 2022 di “Bambini 0-2”, collegandoli alle progettualità regionali e territoriali, che sono in atto nel territorio della nostra Regione. Tutto questo all’interno del quadro di riferimento del Programma Libero 14 nell’ambito del Piano Regionale Prevenzione Marche il quale ha, tra gli altri obiettivi, anche quello di diffondere la cultura della “Nurturing Care” nelle Marche.

L’evento è rivolto ai professionisti dei servizi sanitari, sociali ed educativi e ai decisori coinvolti a vario titolo nella tutela e promozione della salute nei primi 1.000 giorni di vita del territorio regionale. Tra gli obiettivi del Convegno vi sono anche la conoscenza e condivisione delle strategie e delle azioni finalizzate a promuovere la salute nella prima infanzia, attività che il Programma Libero 14 sta implementando nell’ambito del Piano Regionale Prevenzione Marche, la conoscenza e la diffusione delle attività svolte dai servizi presenti sul territorio e la creazione di reti integrate locali per indirizzare le azioni, lavorando a livello intersettoriale e multidisciplinare.

Il Convegno è stato organizzato dal Settore Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di vita e di Lavoro dell’ARS Marche e dalla UOS Epidemiologia, collocata all’interno della UOC ISP Ambiente e Salute dell’AST Ancona. L’ARS Marche ha individuato la Unità Operativa Semplice Epidemiologia della AST Ancona quale struttura atta a svolgere il coordinamento regionale di questa sorveglianza di popolazione fin dall’avvio nazionale della Sorveglianza Bambini 0-2 anni, avvenuta nel 2013.

da AST Ancona