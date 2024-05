Presentazione a Senigallia per il libro di Goffredo Bettini “Attraversamenti” Domenica 26 Maggio ore 17:30 allo Scalo Zero con Lucilla Niccolini, Matteo Ricci e Maurizio Mangialardi

Domenica 26 Maggio alle ore 17:30 presso Scalo Zero, Lungomare Marconi, 1 si terrà la presentazione del nuovo libro di Goffredo Bettini “Attraversamenti”. La giornalista Lucilla Niccolini dialogherà con l’autore, con il Sindaco di Pesaro e candidato alle elezioni europee nella lista del Partito Democratico Matteo Ricci e con il capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio Regionale delle Marche Maurizio Mangialardi.

“Goffredo Bettini ha legami solidi con la città di Senigallia, testimoniati dalle tante amicizie coltivate nel tempo. Abbiamo già presentato in questi anni molti suoi libri; “Attraversamenti” è un volume di grande intensità umana, ha un carattere personale, intimistico. Spazia dal ricordo, alla meditazione filosofica, allo sguardo verso il futuro. È costituito da 9 “attraversamenti”, ovvero ritratti di personalità che hanno segnato la storia del nostro Paese e la vita di Goffredo. Non si tratta di medaglioni o meri encomi, ma di pennellate che trasudano verità, che cercano di cogliere in ogni incontro la complessità e le sfaccettature, i chiaroscuri”.

A dirlo è il capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi.

“Il filo conduttore di tutti questi “attraversamenti” è il senso di comunità, di fraternità, di amicizia – continua il capogruppo dem –, aspetti molto attuali in quanto illuminano il significato più profondo dell’impegno politico, che non coincide con l’ambizione, con la volontà (pur legittima) di ricoprire ruoli o posizioni di potere, ma che deve o dovrebbe nascere da un grumo di emozioni, da una passione autentica, declinata collettivamente. La politica, d’altronde, è per necessità, costitutivamente, un “attraversamento” degli altri: ha nella sua stessa etimologia un riferimento alla “città”, allo stare insieme. La politica non può mai essere solitudine, arroganza, isolamento rispetto alla società e ai rapporti umani. Goffredo Bettini ci propone pensieri lunghi, riflessioni importanti che vogliamo condividere con i cittadini che vorranno partecipare alla presentazione”.