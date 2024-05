On. Angelo Bonelli (Verdi Italiani) incontra a Senigallia Gennaro Campanile Col consigliere comunale alla scoperta di fragilità del territorio

Giovedì mattina, 23 mggio, l’On. Angelo Bonelli, co-portavoce dei Verdi Italiani, ha incontrato nella nostra città Gennaro Campanile per uno scambio di idee e per conoscere da vicino le problematiche ancora presenti, legate alla fragilità del nostro territorio in particolare dopo le alluvioni del fiume Misa.

L’On. Bonelli è stato accompagnato nella visita alla città, tra cui presso la montagna di rifiuti speciali che ha coperto completamente il parcheggio del casello dell’autostrada facendo sparire un maxi parcheggio di 300 stalli bianchi ed offrendo un bruttissimo biglietto da visita di Senigallia.

La collaborazione diretta tra Amo Senigallia ed i Verdi si è concretizzata in occasione delle ultime votazioni comunali quando Europa Verde appoggiò Campanile preferendolo alla lista di Fabrizio Volpini. Da allora i rapporti si sono rafforzati per la sensibilità comune ai temi ambientali, la vivibilità dei centri abitati e la riqualificazione del patrimonio naturale.

L’On. Bonelli è stato accompagnato dal coordinatore Verdi Marche Gianluca Carrabs e dall’Assessore di Pergola Sabrina Santelli.