Casi di scabbia tra i bambini, chiuso temporaneamente l’asilo nido “Prato Verde” Nelle giornate di giovedì 23 e venerdì 24 maggio

PREMESSO che:

– è pervenuta una nota iscritta al protocollo generale dell’ente al n. 29132 da parte dell’Unione dei Comuni le Terre della Marca Senone, che gestisce i servizi per l’infanzia 0-3 anni, nella quale si evidenzia il verificarsi di casi di contagio da scabbia tra i bambini frequentanti la struttura “Prato Verde” sita in Via Pierelli 1;

– la fonte più comune di trasmissione della scabbia è il contatto diretto e prolungato con una persona già infettata e che quindi è molto elevato il rischio di contagio nella struttura;

– è compito del Comune garantire, anche tramite terzi, l’igiene e la pulizia degli ambienti di vita pubblica con attività di bonifica al fine di tutelare la salute pubblica e la salubrità degli ambienti delle strutture educative e scolastiche frequentate dai bambini;

CONSIDERATO che l’Ufficio Programmazione e Gestione Servizi Sociali Coordinamento d’Ambito dell’Unione dei Comuni, nella nota sopracitata:

• propone, così come condiviso con il Dipartimento Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Prevenzione delle Malattie Infettive e Cronico, dell’AST – Distretto di Senigallia – la chiusura straordinaria della struttura Asilo Nido “Prato Verde” per i giorni di giovedì 23 e venerdì 24 maggio;

• comunica che, contestualmente, si provvederà ad effettuare disinfestazione ambientale e sanificazione delle strutture fisse e mobili tramite ditta specializzata che rilascerà apposita certificazione;

RILEVATO che quanto appreso imponga l’adozione di misure precauzionale a tutela dei bambini frequentanti la struttura e degli adulti che in essa vi operano;

RAVVISATA pertanto la necessità e l’urgenza di chiudere la struttura Asilo Nido “Prato Verde” – Via Pierelli 1 nei giorni di giovedì 23 e venerdì 24 maggio p.v. al fine di consentire la disinfestazione ambientale e sanificazione delle strutture fisse e mobili tramite ditta specializzata e di preservare la salute dei bambini frequentanti e di tutto il personale operante nella predetta struttura;

RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO il carattere di contingibilità ed urgenza del presente provvedimento;

RICHIAMATI, in particolare, gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

la chiusura dell’Asilo Nido “Prato Verde” – Via Pierelli 1 – Senigallia, nei giorni di giovedì 23 e venerdì 24 maggio al fine di consentire la disinfestazione ambientale e sanificazione delle strutture fisse e mobili tramite ditta specializzata e di preservare la salute dei bambini frequentanti e di tutto il personale operante nella predetta struttura;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Senigallia, sul sito Istituzionale del Comune di Senigallia e sulla pagina Facebook, per la massima diffusione.

La pubblicazione del presente Provvedimento all’Albo Pretorio del Comune, ha valore di notifica, anche individuale, a quanti interessati dalle presenti disposizioni.

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Per il Sindaco

Il Vice Sindaco

Riccardo Pizzi