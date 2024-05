La città di Senigallia ospiterà le fasi nazionali dell’edizione 2024 di “Il Cantagiro” Dal 29 settembre al 5 ottobre

Novità in casa “Cantagiro”, la storica manifestazione musicale ed itinerante che, dal lontano 1962, ha lanciato grandi nomi della musica italiana come Lucio Battisti, Edoardo Vianello, Massimo Ranieri, Domenico Modugno, Adriano Celentano, Gianni Morandi, Gino Paoli, Lucio Dalla, Rino Gaetano e tantissimi altri artisti in voga fino ad oggi.

Quest’anno le fasi nazionali si svolgeranno a Senigallia, nelle Marche, dal 29 settembre al 5 ottobre. Due nuove location saranno messe a disposizione per il team organizzativo e per tutti gli artisti in gara, grazie al Patrocinio e all’Amministrazione Comunale: la rinomata location “La Rotonda a mare“, in stile bell’époque, (alla quale si è ispirato il noto brano “Una rotonda sul mare” di Fred Bongusto), dove si svolgerà la finale sezione cover del 4 ottobre, mentre le finalissima del 5 ottobre verrà presentata presso lo storico Teatro La Fenice, di struttura ottocentesca.

In entrambe le fasi selettive un’apposita giuria composta da esperti del settore (discografici, giornalisti, addetti comunicazione e promozione) giudicherà le performance dei brani editi, ammessi alla Finale Cover, e di quelli inediti, ammessi alla Finalissima del 5 ottobre. Madrina speciale della serata finale di questa edizione sarà Fiordaliso, cantante icona degli anni ottanta, amatissima dal grande pubblico, insieme a tanti altri ospiti del mondo dello spettacolo non ancora svelati dall’organizzazione.

Il team de Il Cantagiro, capitanato dal Patron Enzo De Carlo e dal Direttore Generale Elvino Echeoni, proporrà anche in questa edizione attività artistico – didattiche con stage e masterclass tematiche per arricchire il bagaglio formativo degli artisti. Presentatore della manifestazione sarà Marco Zingaretti.

Il Cantagiro da sempre porta in alto valori importanti, attraverso una selezione di qualità dei cantanti. Gli artisti inoltre sono invitati a produrre “inediti” proprio per sviluppare ed incentivare la creatività a tutto tondo compresa quella degli autori. Come ogni anno, in chiusura, sarà poi realizzata la “Compilation 2025“ dove verranno inseriti i brani inediti dei finalisti e dei più meritevoli, prodotta e pubblicata sui più importanti Digital Stores e che sarà presentata al prossimo Festival di Sanremo. Accompagneranno questa edizione gli sponsor storici: Radio Italia Anni 60, Nuovo Imaie, Mio, 2 Due Righe, Il Segnalibro, Radio RCS e il Comitato Italiano per l’Unicef e tutta una comunicazione “dedicata” sui principali Social Network.