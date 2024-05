Play Project fa tappa a Senigallia Il 24 maggio in una attività del centro storico

Il 24 maggio alle ore 20.00 Play [project] farà tappa presso l’Osteria Palazzo Barberini di Senigallia, da sempre attenta alla valorizzazione artistica nel proprio locale, attraverso mostre e eventi site-specific uniti ad una cucina basata su materie prime genuine e prodotti a km 0.

Play [project] è un dispositivo interattivo per attraversamenti poetici. Drammaturgie sonore e narrative per la valorizzazione artistica di luoghi storici, urbani e naturali della Regione Marche e per la creazione di esperienze interattive.

Il viaggio proposto è da Oriente a Occidente, come il titolo della serata, dove la dimensione artistica delle suggestioni sonore create dagli attori e direttori artistici Filippo Mantoni e Francesca Berardi di Collettivo Collegamenti, dialogheranno con i piatti della chef Silvia Bollotta e con le proposte in abbinamento dell’oste Marco Pierfederici.

Sentiero tra Oriente e Occidente unisce professionalità artistiche e eno-gastronomiche del territorio, per raccontare dal nostro punto di vista un viaggio che raccoglie sapori, suggestioni e stimoli da tutto il mondo.

Info e prenotazioni: 392 524 7163 – 347 923 7933.

