Stili di vita salutari, incontro a Senigallia Il 22 maggio

178 Letture Cultura e Spettacoli

Mercoledì 22 Maggio presso l’Istituto Panzini di Senigallia alle ore 11:15, si terrà l’incontro “LOHAS, Lifestyles of Health and Sustainability – Stili di vita Salutari e Sostenibili”, organizzato dall’Istituto Panzini e dalla Federazione Maestri del Lavoro d’Italia, Consolato Provinciale di Ancona, nell’ambito delle attività scuola-lavoro promosse dai Maestri del Lavoro.

Dopo i saluti del Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e dell’Assessore al Turismo Simona Romagnoli, il Console Provinciale dei Maestri del Lavoro Mario Malatesta presenterà l’iniziativa.

Seguiranno gli interventi dei due relatori: Gianluca Goffi, autore di diversi studi sul turismo sostenibile e coautore del primo studio su questo segmento nel mondo del turismo “Lifestyle of health & sustainability: The hospitality sector’s response to a new market segment”, recentemente pubblicato dal Journal of Hospitality and Tourism Management; Giovanni Dini, Direttore del Centro Studi della CNA Marche, analista economico e autore di diversi studi sulla piccola impresa nelle Marche.

Come evidenzia lo studio pubblicato da Gianluca Goffi (insieme a Linda Osti, Libera Università dei Bolzano), questi consumatori, chiamati anche LOHAS, quando vanno in vacanza ricercano prodotti a Km zero, eco-certificati e biologici; si preoccupano non solo dell’ambiente e del benessere economico delle popolazioni locali, ma anche del proprio benessere fisico e mentale. Il loro è uno stile di vacanza sostenibile e sano: l’attività fisica in vacanza è per loro irrinunciabile, così come pratiche che aiutano a mantenere il proprio equilibrio psicofisico quali yoga o meditazione. I LOHAS desiderano conoscere la diversità della cultura locale e sono attratti da prodotti e servizi che richiamano i valori della sostenibilità. Sono un segmento in crescita e molto interessante, avendo un potere d’acquisto superiore alla media. Tuttavia, come dimostrato dalla ricerca, le imprese turistiche in Italia stentano ancora a riconoscere questo segmento e quindi a soddisfarlo.

Seguirà la presentazione del progetto “Stili di vita salutari e sostenibili” da parte degli studenti dell’Istituto Panzini coordinati dalla docente Marina Giacometti. Concluderà l’incontro il Dirigente dell’Istituto Panzini Alessandro Impoco.

DAI MAESTRI DEL LAVORO CONSOLATO DI ANCONA E IIS PANZINI DI SENIGALLIA