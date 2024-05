Anche per il 2024 a Senigallia è stata assegnata la “doppia” Bandiera Blu Annunciati riconoscimenti a lidi e approdi: alla Spiaggia di Velluto il vessillo numero ventotto, dodicesimo per il Porto Della Rovere

Annunciate nella mattinata di martedì 14 maggio a Roma le località balneari e lacustri d’Italia che nel 2024 si fregeranno della Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale della FEE che identifica non solo le spiagge più belle, ma anche le più servite, accessibili e sostenibili, oltre agli approdi turistici migliori.

Senigallia, rappresentata nella Capitale dal Sindaco Massimo Olivetti e dalle Assessore Elena Campagnolo (verde, ambiente e porto) e Simona Romagnoli (turismo), fa un altro passo verso il terzo decennio di presenza in questo elenco: la Spiaggia di Velluto, sia con il litorale di Ponente, che con quello di Levante, ha conquistato infatti la sua ventottesima Bandiera Blu consecutiva. Vessillo che sventolerà in altre 18 località delle Marche, che grazie all’ingresso di Porto Sant’Elpidio, rafforzano la loro posizione tra le regioni italia “più Blu”.

236 Comuni premiati in tutta Italia per 485 spiagge totali, con la Liguria a dominare la graduatoria (32 Comuni Bandiera Blu), seguita da Puglia con 24, Campania e Calabria con 20, quindi le Marche con 19.

Riconoscimento anche per il Porto Della Rovere di Senigallia, che per il 2024 si conferma per la dodicesima volta Bandiera Blu per gli approdi turistici, all’interno di una ristretta cerchia di porti premiati: nelle Marche, oltre a Senigallia, confermati i vessilli anche a Fano (Marina dei Cesari), Ancona (Marina Dorica), Numana (Porto Turistico), Porto San Giorgio (Marina di Porto San Giorgio) e San Benedetto del Tronto (Circolo Nautico Sambenedettese).