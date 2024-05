Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, via libera all’avviso pubblico Previste risorse per oltre 300mila euro

240 Letture Cronaca

La Giunta Regionale, su proposta dell’assessorato al Lavoro e alla Formazione professionale, ha approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’accordo di collaborazione tra l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni (INAIL) e la Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha permesso di attuare, in aggiunta alla formazione obbligatoria, questa iniziativa volta a promuovere la consapevolezza e la qualificazione sulle tematiche della sicurezza sul lavoro.