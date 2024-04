Giornata Nazionale Salute della Donna, nelle Marche una settimana di visite e consulenze Fino al 24 aprile l'(H) Open Week della Fondazione Onda, negli Ospedali con Bollino Rosa servizi clinici, diagnostici e informativi

Una settima di visite gratuite, screening, controlli, colloqui, conferenze, info point e appuntamenti dedicati alla salute delle donne nelle Marche. L’assessorato regionale alla sanità vicino alla salute delle donne.

Al via l’(H) Open Week sulla Salute della Donna della Fondazione Onda Ets. In occasione della nona Giornata Nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, gli ospedali con il Bollino Rosa offriranno gratuitamente dal 18 al 24 aprile servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna.