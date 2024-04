Erap Marche investe altri 7 milioni di euro per realizzare 300 alloggi in 14 cantieri Interessate anche Senigallia e Serra de' Conti. Di Ruscio: "Sblocchiamo cantieri con avanzi di amministrazione e un mutuo"

168 Letture Cronaca

“Il CdA di Erap Marche ha approvato una delibera che riguarda lo sblocco di vincoli di bilancio destinati a finanziare interventi per il completamento di 14 cantieri per complessivi 300 alloggi in tutto il territorio provinciale di Ancona”.

A dirlo è Saturnino Di Ruscio, Presidente di Erap Marche che, rimarcando la collaborazione di tutti i consiglieri, annuncia un’ulteriore tappa importante nel percorso di risoluzione di cantieri bloccati.