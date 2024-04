La LunA Sports Academy conquista ben dieci titoli ai Campionati regionali La società si è confermata ai vertici regionali di pattinaggio corsa su strada

135 Letture Sport

Domenica 14 Aprile si sono tenuti a San Severino Marche i campionati regionali su strada di pattinaggio corsa; non poteva mancare all’appuntamento la LunA Sports Academy di Senigallia che ha iscritto alle gare ben 41 atleti.

Nella mattinata di domenica è sceso in pista il folto gruppo dei più piccoli (Giovanissimi ed Esordienti) dei tecnici Magini Roberta e Santarelli Michele; tanto divertimento e livello tecnico in costante crescita.

Nel pomeriggio spazio ai “missili su rotelle” delle categorie Ragazzi12, Ragazzi, Allievi, Juniores e Seniores dove arrivano ben 10 TITOLI REGIONALI, 6 argenti, 4 bronzi; nel giro sprint oro per Alessio Piergigli, Alice Sorcionovo, Giulia Cecconi, Viola Falcioni. Oro anche per Eleonora Romagnoli nella 5000 mt a punti e doppio titolo regionale per uno strepitoso Leonardo Frulla (200mt sprint e 2000mt a punti). A terminare il programma le gare a squadre della Team Sprint dove arrivano i titoli regionali di 3 team: Filippo Moroni + Alessio Piergigli, Giulia Tognini + Viola Falcioni e Giovanni Capecci + Davide Carletti.

Al termine delle gare premiazioni per tutti e classifica finale di Società dove la LunA Sports Academy si conferma SOCIETA’ CAMPIONE REGIONALE.

Stagione di gare che continua con la Coppa Europa di Geisingen (Germania) del prossimo weekend (18/21 aprile) con ben 17 atleti di Coach Luca Bernacchia iscritti; per molti la gara più bella al mondo (oltre 1100 iscritti) nell’impianto più bello al mondo.