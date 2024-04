Senigallia in Jazz: arrivano Sarah Jane Morris, Gonzalo Rubalcaba, Dee Dee Bridgewater A luglio tre giorni di festival in piazza Garibaldi con street parade. In cartellone anche Nick The Nightfly, Funk Off, Take 6

Sarà un inizio luglio 2024 a tutta musica a Senigallia, e in particolare in piazza Garibaldi. Dopo i concerti, già annunciati, dei Simple Minds il 1° luglio e dei Pooh il 3, le luci dello stesso palco si riaccenderanno per una tre giorni all’insegna del grande jazz.

Senigallia in Jazz è il nome scelto un festival che verrà proposto nelle serate del 5, 6 e 7 luglio (venerdì, sabato e domenica), durante il quale sono attesi dei nomi davvero di prim’ordine nel panorama jazzistico internazionale.

In piazza Garibaldi si inizierà venerdì 5 con una performance “made in England”, che vedrà esibirsi una vera e propria icona jazz come Sarah Jane Morris insieme a Nick The Nightfly. Prima e dopo di loro, protagonisti i Funk Off: marching band toscana che sarà impegnata nel pomeriggio in una street parade tra centro storico e lungomare, poi in seconda serata in concerto sul palco.

Sabato 6 luglio una serata tra L’Avana e l’Alabama, con il pianista e compositore cubano Gonzalo Rubalcaba e il gruppo a sei voci statunitense Take 6, che si muove tra jazz, gospel, R&B.

Infine, domenica 7 luglio, sarà la volta di un altro grandissimo nome della musica internazionale: si resta negli USA, ma dall’Alabama si arriva al Tennessee. A Senigallia arriva in concerto Dee Dee Bridgewater.

Il festival Senigalia in Jazz vedrà come emittente ufficiale Radio Montecarlo. I biglietti per le serate, non ancora disponibili, saranno in prevendita sul circuito VivaTicket.