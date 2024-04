La Regione Marche dice no a un Tavolo istituzionale sull’alluvione 2022 Mangialardi: "Sbagliato negare trasparenza, partecipazione e pianificazione ad enti locali, comitati, agricoltori e cittadini"

182 Letture Politica

“Rispondendo a una mia interrogazione, l’assessore Aguzzi ha confermato che da parte della giunta Acquaroli non c’è alcuna intenzione di creare quel Tavolo istituzionale che io e molti sindaci chiediamo da tempo per porre in essere in tempi brevi percorsi di partecipazione aperti agli enti locali, ai comitati, agli agricoltori e ai singoli cittadini rispetto ai temi dell’alluvione.

Il nostro obiettivo era quello di superare lo stato di incertezza e indeterminazione, che perdura ancora oggi, creando uno spazio dove tutti potessero avere l’opportunità di discutere e conoscere gli interventi da realizzare, le risorse a disposizione, le pianificazioni da mettere in campo. Un’operazione di trasparenza e semplificazione che avrebbe probabilmente contribuito ad accelerare molte procedure”.