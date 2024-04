Il 1° maggio via a stagione balneazione 2024. Livelli eccellenti delle acque per oltre il 96% Assessore Aguzzi: "Un attento monitoraggio effettuato dall'Arpam consente di garantire nelle Marche una balneazione in sicurezza"

311 Letture Cronaca

Via libera alla stagione di balneazione 2024. La data per la sua apertura è il 1° maggio mentre la chiusura è fissata al 29 settembre. La stagione di balneazione per le acque fluviali avrà inizio il 22 giugno e terminerà il 1° settembre 2024.

Così è stato comunicato dalla Regione Marche, contestualmente all’individuazione delle acque di balneazione (BW) e delle nuove Aree Omogenee (AO) per la stagione 2024 con la loro classificazione.