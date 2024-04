Concluso a Senigallia il percorso formativo per i proprietari dei cani Rilasciati 30 attestati e devolute a Code Ribelli le offerte dei partecipanti. Il corso si rifarà periodicamente

Domenica 7 aprile si è conclusa l’edizione 2024 del percorso formativo per i proprietari dei cani.

Il corso, realizzato grazie alla direzione scientifica della Dott.ssa Veterinaria Elisabetta Piva ed allo sponsor L’Isola dei Tesori, è stato seguito con grande interesse da tantissimi cittadini senigalliesi e non solo, numerosi infatti, sono stati i partecipanti arrivati anche da altri comuni della Regione Marche.

In moltissimi, anche per questa edizione, hanno partecipato alle lezioni teoriche che si sono tenute al Centro Sociale Molinello ed alla prova pratica di addestramento che si è tenuta nell’area di sgambamento della Cesanella a cura dell’Addestratrice cinofila Dott.ssa Gabria Pierfederici.

In questa seconda edizione del corso sono stati rilasciati 30 attestati di superamento del test finale.

Ricordiamo che il corso, oltre ad essere un momento formativo volontario per tutti i proprietari di cani o aspiranti tali, permette di ottenere l’attestato di fatto obbligatorio per tutti i conduttori di cani ritenuti “impegnativi” o “a rischio elevato” per l’incolumità della salute pubblica (ai sensi DM 26 novembre 2009 e OM agosto 2013).

Il Comune di Senigallia, viste le tante richieste, pervenute non solo dai cittadini ma anche dagli organi ufficiali quali il servizio veterinario AST, ha deciso di programmare una riedizione periodica del corso, per permettere a tutti gli attuali ed i futuri proprietari di cani di acquisire consapevolezza e conoscenza di questo splendido animale.

Le offerte effettuate dai partecipanti al fine di iscriversi al corso sono state devolute all’associazione di volontariato “canino” Code Ribelli molto attiva nel nostro territorio.