Concorso, “una storia da disegnare” a Senigallia Per la realizzazione di uno short graphic novel in lingua italiana

132 Letture Cultura e Spettacoli

La Biblioteca L. Orciari di Marzocca, in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare di Senigallia, organizza la seconda edizione del concorso: “Eureka! Le scoperte dell’umanità – Una storia da disegnare” per la realizzazione di uno short graphic novel in lingua italiana.

Sono previsti quattro laboratori gratuiti destinati a bambini e ragazzi della scuola primaria e media, finalizzati alla preparazione del Concorso. Due a Senigallia, presso la Biblioteca Antonelliana, e due a Marzocca, presso la Biblioteca L.Orciari.

Le attività proposte sono collegate al Progetto: “STORIE PER IMMAGINI: LA FONDAZIONE ROSELLINI PER IL FUMETTO” promosso dalla Fondazione Rosellini in partenariato con Acca Accademy di Jesi e con il Comune di Senigallia e co-finanziato dalla Regione Marche.

Il Programma

Primo Laboratorio. Come si realizza e si scrive una sceneggiatura per una storia a fumetti; sviluppo nei frames dello storyboard e successivamente realizzazione dei bozzetti nella griglia del layout delle pagine. Metodo delle forme: capire come graficamente si crea un personaggio con le forme e come si creano gli elementi delle scenografie sempre partendo dalle forme.

Secondo Laboratorio. Creazione di strutture compositive con forme bidimensionali e tridimensionali. La tecnica del fumetto: descrizione delle tecniche di realizzazione dei disegni, descrizione delle proprietà dei materiali come matite di diversa gradazione (HB, 2B, …), matite colorate, pennarelli, pantoni, tipologia di carta (differente grammatura e superficie), pennelli, china e inchiostri colorati, acquerelli, tempere. Scelta dei materiali e applicazione delle tecniche nella striscia finale del fumetto composta da minimo tre fotogrammi.

Conduce i Laboratori Massimo Nesti, Responsabile dello spazio artistico polifunzionale NV.art services and communication.

Punti di ritrovo: Per i laboratori di Senigallia ritrovo in via Ottorino Manni 1. Per i laboratori di Marzocca ritrovo in via del Campo Sportivo 3. Tutti hanno inizio alle 16,30 e terminano alle 18,30.

Date di svolgimento: 7 e 22 maggio a Senigallia; 5 e 12 giugno Marzocca

L’iscrizione è obbligatoria e la partecipazione è gratuita

Per i dettagli del concorso si vada al link: https://www.concorsiletterari.net/bandi/una-storia-da-disegnare-2edizione/

Per iscriversi ai Laboratori compilare il form: https://forms.gle/4wigbNig7fUjk72S6 oppure andare al link: https://www.sharry.land/it/esperienze/una-storia-da-disegnare-laboratori-di-graphic-novel-per-bambini-e-ragazzi-a-senigallia-e-marzocca

La data ultima per la consegna degli elaborati è l’8 Novembre p.v. cui seguirà la proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi da parte di una Commissione. Seguirà programma dettagliato.