Conoscere per capire: il Mese dell’Autismo 2024 di Fondazione A.R.C.A. Dal 2 al 27 aprile una serie di eventi rivolti a tutti, a Senigallia e nelle Marche. Si parte con l'iniziativa "M'illumino di Blu"

Il Mese dell’Autismo si aprirà martedì 2 aprile, in occasione della XVII Giornata mondiale della consapevolezza dell’Autismo, istituita nel 2007 dall’ONU per promuovere sempre di più la conoscenza di questo disturbo e migliorare l’inclusione e, di conseguenza, la qualità della vita dei soggetti con disturbo dello spettro autistico e disabilità, e delle loro famiglie.

Con l’intento di raggiungere questo obiettivo anche sul territorio marchigiano, Fondazione A.R.C.A. organizza una serie di eventi rivolti a TUTTI, e non soltanto alle famiglie con soggetti autistici.

Il pomeriggio del 2 aprile si terrà in Biblioteca Speciale un incontro di socializzazione con tutte le famiglie: una merenda in compagnia, a cui seguiranno laboratori con i “diversi” KAMISHIBAI sia realizzati dal team di Fondazione A.R.C.A. sia di editoria per ragazzi nazionale, per il nido e la scuola dell’infanzia in particolare, ma anche per i più grandi.

A seguire visione di cortometraggi dedicati all’autismo e alle disabilità, per poi in serata (ore 20.00) raggiungere insieme a piedi Porta Lambertina che, come ogni anno, grazie all’appoggio del Comune di Senigallia, verrà illuminata di blu per l’iniziativa M’illumino di Blu. I Comuni della Regione, aderenti all’iniziativa promossa da Fondazione A.R.C.A., illumineranno di blu, colore simbolo dell’autismo, un monumento della città.

Ma questo è solo l’inizio. Gli eventi non finiscono qui!

Vediamo meglio cosa ci aspetta!

I prossimi appuntamenti…

Il 3 e 4 aprile, Fondazione A.R.C.A., in collaborazione con alcune librerie indipendenti del territorio comunale e regionale, svolgerà momenti di sensibilizzazione sul mondo dell’Autismo con recente editoria, in presenza con le librerie di IoBook e Libreria Mastai Librieoggetti di Senigallia; in streaming con le librerie Stacciaminaccia di Fano e La Rinascita di Ascoli Piceno.

Il 10 e 17 aprile si terranno in Biblioteca Speciale, dalle 17.00 alle 18.30, laboratori con i “diversi” giochi di Fondazione A.R.C.A., a cura dell’Associazione Culturale Terra Ludyca e del team della Fondazione, per TUTTI.

Il 12 aprile un’altra succulenta merenda in compagnia, a cui seguirà la visione di estratti del remake americano Campioni (2023), film su una squadra di basket costituita da ragazzi con disabilità intellettiva, con la partecipazione dei ragazzi e loro famiglie del Baskin e aperto a tutte le famiglie.

Il 18 e 19 aprile si terranno invece due eventi nel Comune di Montegiorgio, in collaborazione con il Comune di Montegiorgio e la Biblioteca Comunale “Mons. Germano Liberati”. “Gli inbook e i libri in simboli per la lettura di tutti: normodotati e neurodivergenti, nessuno escluso”: un corso di formazione tenuto dal team di Fondazione A.R.C.A., grazie ai fondi Regione Marche – Servizio Cultura; oltre ad una mostra-mercato del libro per ragazzi, dedicata all’accessibilità e all’inclusione: “Il librovivo”, con anche i libri di A.R.C.A.

Il 27 aprile avrà luogo un Open Day (dalle ore 9.00 alle 13.00), sia in presenza sia in streaming dalla Biblioteca Speciale, nel quale interverranno specialisti di diversi ambiti, in un’ottica di sensibilizzazione della persona con disabilità e delle sue necessità, oltre che focalizzazione sull’importanza della lettura, in particolare di quella dell’immagine. Lavorando in sinergia con il tatto (la mano), la vista (esercizio dell’occhio, in primis, e poi dello sguardo) e tutti i sensi, il LIBRO-GIOCO e il KAMISHIBAI permettono ai bambini, in special modo ai bambini e ragazzi che presentano disabilità e/o difficoltà comunicative, già dal nido e, successivamente, nell’infanzia, di indagare il mondo che li circonda.

Le attività proseguiranno nel pomeriggio con un laboratorio con i “diversi” libri-gioco e kamishibai di Fondazione A.R.C.A., aperto a tutte le famiglie.

Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione.

Per qualsiasi informazione, potete contattarci allo 0717931107 o via mail a bibliotecaspeciale@fondazionearca.org o seguirci sui nostri canali social!

Il team di Fondazione A.R.C.A. – Onlus