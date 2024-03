Bilancio positivo a Senigallia per “Il villaggio della salute” di One Health Foundation Bello incontra Berardi: "Proporre seconda edizione per creare valore aggiunto di conoscenza e prevenzione per tutti"

175 Letture Cronaca

La mattina di venerdì 29 marzo, negli uffici della Presidenza del Consiglio della Residenza municipale, si è tenuto breve incontro tra il Presidente Massimo Bello, che è anche Vice Presidente vicario della federazione AICCRE Marche e membro dell’Ufficio di Presidenza AICCRE Italia (Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, sezione italiana del CCRE-Consiglio d’Europa) e Rossana Berardi, Presidente One Health Foundation, che è anche Ordinario di Oncologia all’Università Politecnica delle Marche e Direttrice della Clinica Oncologica dell’AOU delle Marche.

Il Presidente del Consiglio Bello e la Presidente di ‘One Health Foundation’ Berardi hanno tracciato un bilancio positivo della prima edizione del Progetto “Il villaggio della Salute”, tenutosi lo scorso anno proprio a Senigallia, annoverando tra l’altro la nostra città tra quelle, a livello nazionale, in cui l’evento nazionale One Healthon ha dedicato alla conoscenza e alla cultura della salute una giornata di convegni e visite specialistiche gratuite, rivolte ai cittadini e alle cittadine.

Il successo della prima edizione nazionale ha messo in cantiere l’idea di realizzare una seconda edizione del Progetto One Healthon “Villaggio della Salute”, con il supporto di enti, istituzioni e università E su questo il Presidente Bello ha dato la sua massima disponibilità per sostenere questa iniziativa perché “le istituzioni – ha detto Bello – hanno il dovere di relazionarsi costantemente con il territorio e con la comunità, soprattutto su questi temi, che riguardano in particolare la persona e la salute; la salute e il benessere sono un diritto, che deve essere promosso e tutelato, e su cui l’informazione e la partecipazione, attraverso iniziative divulgatrici serie, concrete e dirette, hanno un ruolo fondamentale.”

“Dobbiamo andare in questa direzione – ha aggiunto il Presidente Bello – implementando sempre di più la cultura della salute e del benessere, a partire proprio dalla prevenzione, in particolare quella rivolta ai più fragili. Il progetto della Fondazione è un’occasione importante, di qualità, di riflessione, di conoscenza e di apprendimento per chiunque, considerando anche l’autorevolezza degli specialisti, che possono intervenire, e la divulgazione semplice e comprensibile dei temi trattati. La seconda edizione dovrà essere un valore aggiunto a quella tenutasi lo scorso anno.”

“La prevenzione delle malattie passa da stili di vita, ma anche da ambienti sani. Da qui l’esigenza di coniugare sempre più – sottolinea Rossana Berardi, Presidente di One Health Foundation e coordinatrice del progetto nazionale One Healthon – l’educazione alla salute della popolazione e, in particolare dei giovani, con la promozione di interventi mirati, come il “Villaggio della Salute” realizzato a Senigallia, che riproporremo nella stagione estiva al fine di divulgare una cultura della salute sentita e oramai richiesta.”