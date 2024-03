Mostre da visitare e musei aperti a Senigallia nel lungo fine settimana di Pasqua Strutture accessibili anche in orari straordinari: ecco il dettaglio

In occasione delle festività pasquali Senigallia si appresta a vivere un lungo fine settimana all’insegna della cultura con mostre da visitare e musei aperti anche in orario straordinario.

Fino a lunedì 1° aprile le mostre Il Realismo Magico di Mario Giacomelli e Sandy Skoglund – i mondi immaginari della fotografia allestite a Palazzo del Duca saranno aperte fino a lunedì 1° aprile ogni pomeriggio dalle 15 alle 20. Un’occasione unica per vedere in un solo luogo uno dei grandi maestri della fotografia italiana e una delle più influenti esponenti della staged photography internazionale (ingresso a pagamento). Anche l’Area l’Archeologica e Museo la Fenice, in cui sono visibili le antiche vestigia della nostra Città, sarà aperta dalle 15,00 alle 20,00 il sabato, la domenica e in via straordinaria il Lunedì dell’Angelo (ingresso libero).

Il Museo di Storia della Mezzadria ‘Sergio Anselmi’ sarà aperto sabato 30 nel consueto orario dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00, mentre Domenica di Pasqua sarà aperto dalle 9,00 alle 12,00 e il giorno di Pasquetta il pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00 (ingresso libero). Una raccolta unica di oggetti e ambienti che testimoniano la civiltà contadina e mezzadrile del nostro territorio allestita nella splendida cornice dell’ex-convento di Santa Maria delle Grazie.

La Rocca Roveresca rimarrà aperta tutti i giorni con il consueto orario dalle 8,30 alle 19,30 compreso il Lunedì dell’Angelo (ingresso a pagamento).

Per le mostre di Palazzo del Duca, per l’Area Archeologica e Museo la Fenice, il Museo di Storia della Mezzadria ‘Sergio Anselmi’ e la Rocca Roveresca sono disponibili guide ed audioguide fruibili sui propri smartphone e scaricabili gratuitamente dalla piattaforma Izi.Travel (https://izi.travel/it/italia/guide-di-citta-in-marche-senigallia), dove si possono trovare, sempre gratuitamente, alcuni tour guidati della città.

La Pinacoteca Diocesana, in cui è conservata una splendida pala d’altare di Pietro Perugino, sarà aperta dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00 nelle giornate di sabato 30 (ingresso libero), domenica 31 e lunedì 1° aprile mentre Palazzo Mastai – Casa Museo Pio IX sarà aperto tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00 (ingresso libero).