Polizia di Stato e ANCI Marche insieme per la cybersicurezza dei comuni marchigiani "Il protocollo prevede un’attività formativa per quadri e dirigenti dei comuni per prevenire sempre di più e meglio eventuali disagi"

186 Letture Cronaca

Sottoscritto il Protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto dei crimini informatici per i sistemi informativi “critici”, essenziali per le funzioni di ANCI Marche e dei Comuni da essa rappresentati. L’accordo è stato siglato dal Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per le Marche, Vice Questore Agg. Lorenzo Sabatucci ed il Presidente di ANCI Marche, Marco Fioravanti e fa parte del più ampio “Progetto pro-c2si” – progetto per la cybersicurezza dei comuni italiani”, diretta attuazione della Convenzione Quadro tra la Polizia di Stato e ANCI del luglio 2023, firmata dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e dal Presidente di ANCI.