Michela Bellomaria: “Fermiamoci, o il PD Marche va a sbattere” La leader della minoranza dem interviene dopo polemiche e richiesta di dimissioni di Mangialardi da segreteria Bomprezzi

A seguito delle dichiarazioni e di qualche intervista, tendenti a ravvivare polemiche vecchie e nuove, io dico fermiamoci, fermiamoci, altrimenti così il PD va a sbattere.

Il contributo che ho voluto dare alla direzione, attraverso la presentazione di un documento, è proprio nello spirito di unità che in questa fase ci deve caratterizzare. Documento che allego e nel quale si può leggere lo sforzo unitario che io, e diversi altri, proponiamo si debba avviare in questa fase. La stessa mia dichiarazione di voto, e la successiva non partecipazione alla votazione da parte di molti di noi, è stato un atto di amore verso il PD e non certo tendente ad alimentare ulteriori polemiche.