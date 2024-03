Vento forte sulle Marche: allerta arancione sulle zone interne, gialla su colline e costa Avviso della Protezione Civile per tutto giovedì 28 marzo 2024

La Protezione Civile Regionale ha emesso, in data 27 marzo, il bollettino n. 16 per criticità dovuta a vento valido per tutta la giornata di giovedì 28 marzo 2024.

Fenomeni: per giovedì 28 sono previsti venti sud occidentali con intensità di vento moderato o teso e raffiche fino a tempesta o tempesta violenta nelle zone alto collinari e montane, burrasca forte nelle zone di media collina e vento forte nelle zone basso collinari e costiere.

Le raffiche con maggiore intensità sono previste dalla seconda parte della mattinata fino al pomeriggio, mentre, dalla serata è prevista una generale diminuzione dell’intensità del vento in particolare nelle zone collinari e costiere. Le precipitazioni saranno sparse nelle zone alto collinari e montane ed isolate altrove senza accumuli od intensità significative.