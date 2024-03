Alla scoperta del Cilento con Italia Nostra Viaggio in Campania da Senigallia dal 10 al 12 maggio 2024

188 Letture Associazioni

Il Cilento è la costa più meridionale della Campania da Salerno a Maratea, meno “illustre” della penisola sorrentina, che può contare su Amalfi, Sorrento e Capri, ma molto più estesa e ricca di luoghi da scoprire.

Italia Nostra di Senigallia, che si propone ogni anno di guidare soci e simpatizzanti alla scoperta dei luoghi più interessanti d’Italia, ha organizzato per i giorni 10/11/12 maggio un viaggio in questa parte della Campania per visitare i luoghi di maggior rilevanza paesaggistica e soprattutto di interesse storico – monumentale.

La gita comprende il borgo pittoresco e panoramico di Agropoli che si raggiunge salendo per vicoli e scalinate fino al castello aragonese da dove si scopre un ampio panorama della costa; quello altrettanto suggestivo di Castellabbate reso famoso dal film “Benvenuti al sud”; i parchi archeologici di Paestum e Velia antiche e fiorenti città della Magna Grecia; alcuni bellissimi monumenti storico-artistici di Salerno, quali l’imponente castello di Arechi dominante sul golfo, il Duomo con il monumentale chiostro e la cripta preziosamente decorata, le chiese longobarde di S. Pietro a Corte e S. Maria de Lama con affreschi e per chiudere il suggestivo Vietri sul Mare.

I luoghi e i monumenti più importanti saranno illustrati da guide del posto e sarà possibile allietare le serate con passeggiate al centro storico di Salerno.

Per informazioni rivolgersi a 338 8074258 – email: senigallia@italianostra.org