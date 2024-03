PD Marche cerca unità. Segretaria Bomprezzi chiede dimissioni capogruppo Mangialardi "Uniti per prossime sfide. Partito e gruppo lavorino insieme, serve un cambio di passo e di guida". Leggi le relazioni presentate

Dopo una partecipata direzione regionale si è votata la relazione della segretaria Chantal Bomprezzi, integrata dal contributo presentato da Michela Bellomaria, leader della minoranza.

La relazione di Bomprezzi si è concentrata “sulle prossime importanti sfide. Siamo impegnati in 148 comuni marchigiani e a ridosso delle elezioni europee”. La segretaria ha proseguito ribadendo che “dobbiamo metterci nelle condizioni di lavorare serenamente e con il massimo impegno”. Bomprezzi ha continuato sottolineando che “le nostre energie vanno spese in quelle sfide, e non per logorarci“.