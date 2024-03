Panathlon Club Area 5 Emilia-Romagna Marche: Stefano Ripanti eletto Governatore Il 13 aprile 2024 primo appuntamento a Rimini per presentazione della squadra di Area ai Presidenti e programmazione

Si è svolta a Bologna, nello splendido Hotel Savoia Regency, l’elezione del nuovo Governatore subito dopo l’ordinaria Assemblea annuale tenuta dal neo Past Governor Francesco Franceschetti.

Alla presenza del Dott. Giorgio Costa, Presidente del Distretto Panathlon Italia, dott. Andrea Dondi, Presidente Coni Emilia Romagna, Dott. Luigi Innocenzi Consigliere internazionale Panathlon International, dott. Gianni Bambozzi Presidente Fondazione Strocchi e dei Presidenti e/o delegati dei 19 club dell’Area 5 sui 20 che la compongono, si sono svolte le operazioni di voto per eleggere nuovo Governatore quadriennio 2024/2028, il Dott. Stefano Ripanti – Past President del Panathlon Club Senigallia(AN) che ha provveduto subito alla nomina del suo Vice, indicato nella Presidente del Panathlon Club di Modena, Signora Maria Carafoli che ha accettato l’incarico ringraziando il Governatore e l’Assemblea per la fiducia.

All’emozione palpabile del momento che ha fatto seguito all’investitura, il Governatore ha delineato la roadmap del Suo mandato fatta di ascolto, innovazione, progettualità e formazione dei Club dell’Area, con una forte attenzione alle giovani generazioni e al Panathlon Jr.

Il primo importante appuntamento di Area 5 è fissato per il 13 aprile prossimo a Rimini, quando il dott. Ripanti presenterà la Squadra di Area e incontrerà i Presidenti in una intensa mattinata di programmazione in panathletica amicizia.

Al termine dell’incontro e ringraziando per la fiducia, il neo Governatore ha affermato “in tutto saprò mettere il cuore, con grande onestà, spirito di servizio, determinazione e dedizione”.

