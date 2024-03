Il parere della CGIL sul protocollo sulla sanità sottoscritto da Regione e sindacati "Rappresenta un primo importante passo in avanti nelle modalità di relazione ma è tutto da verificare"

“Il protocollo, firmato giovedì 21 marzo dalle organizzazioni sindacali CGIL CISL e UIL insieme al Presidente Acquaroli sulle relazioni sindacali in tema di sanità, rappresenta un primo importante passo in avanti nelle modalità di relazione ma è tutto da verificare rispetto agli effetti produrrà in concreto”. E’ quanto dichiarano Giuseppe Santarelli, segretario generale Cgil Marche e Loredana Longhin, segreteria regionale Marche.