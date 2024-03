Il 6 marzo ha preso avvio il progetto di Interscambi, Disconnect to better connect Coinvolte nell'entroterra Corinaldo e Castelleone di Suasa

207 Letture Cronaca

Pensato per giovani e giovani adulti dai 14 ai 35 anni, ma aperto a tutti, Disconnect to better Connect è un progetto formativo nell’ambito del bando regionale di riferimento InterScambi – incontri e scambi di esperienze aggregative, volto a sensibilizzare sul tema della consapevolezza digitale.



Realizzato dalla Regione Marche con l’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo, Fosforo, Prospettive, Impact e Juter, il percorso è iniziato il 6 marzo a Monte San Vito (AN). Si tratta di un progetto itinerante che coinvolge anche altri comuni della Regione Marche: Montemarciano (AN), Falconara (AN), Corinaldo (AN) e Castelleone di Suasa (AN).

Obbiettivo del progetto è formare giovani all’uso consapevole delle tecnologie, perché possano conoscerne potenzialità e rischi, e riescano a regolare il tempo di utilizzo dei device senza compromettere il resto delle loro attività all’aria aperta e delle relazioni in carne ed ossa.

Infatti, come confermato dagli scambi con le associazioni giovanili partner, l’utilizzo dilagante delle tecnologie interferisce con il benessere psicologico dei ragazzi che, nascosti dietro lo schermo, si fanno sempre più sedentari e sempre meno presenti sul territorio.

Secondo IPSOS il 97% degli adolescenti italiani possiede uno smartphone e l’87% ha almeno un profilo sui social network. L’ISTAT aggiunge a questo dato l’assenza dei ragazzi della Regione Marche dall’arte e dalla storia del territorio. Nel 2019 il 51% dei ragazzi ha dichiarato di non aver visto musei, il 55% di non aver visitato monumenti e il 60% di non aver partecipato ad eventi sportivi. Soprattutto nell’entroterra, dove mancano opportunità e strutture, risulta molto ampia la fascia di minori che non pratica alcuno sport (23%).

L’Associazione Di.Te. ha messo in risalto come il rapporto con la tecnologia influenzi il tempo dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio architettonico, culturale e sportivo del proprio comune.

Infatti, da uno degli ultimi sondaggi condotti con skuola.net emerge che oltre la metà dei ragazzi ha difficoltà a prendersi una pausa dalla tecnologia e controlla il telefono in media 75 volte al giorno.

Per questo, il progetto di Interscambi vuole sensibilizzare e indirizzare i giovani alla gestione del proprio tempo online e alla rivalorizzazione del territorio che li circonda.

In ogni incontro, dopo un primo momento di vera e propria formazione e informazione sull’uso delle tecnologie, segue una fase laboratoriale attiva, a carico delle associazioni giovanili partner. Un facilitatore è incaricato di favorire la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze per garantire loro un ruolo da protagonisti, attraverso attività pensate in base alle caratteristiche del comune.

Dove e quando partecipare a Disconnect to better Connect?

Monte San Vito:

6 marzo Benessere Digitale: l’uso consapevole delle tecnologie e gestione del tempo

13 marzo I rischi della rete

20 marzo L’immagine di sé tra reale e virtuale

27 marzo Il galateo di Internet: basi per una comunicazione efficace online/offline

10 aprile Strumenti per il benessere digitale

Castelleone di Suasa:

22 marzo Benessere Digitale: l’uso consapevole delle tecnologie e gestione del tempo

5 aprile I rischi della rete

12 aprile L’immagine di sé tra reale e virtuale

19 aprile Il galateo di Internet: basi per una comunicazione efficace online/offline.

Falconara:

25 marzo Benessere Digitale: l’uso consapevole delle tecnologie e gestione del tempo

29 marzo I rischi della rete

aprile L’immagine di sé tra reale e virtuale

10 aprile Il galateo di Internet: basi per una comunicazione efficace online/offline.

Montemarciano:

26 marzo Benessere Digitale: l’uso consapevole delle tecnologie e gestione del tempo

9 aprile I rischi della rete

16 aprile L’immagine di sé tra reale e virtuale

23 aprile Il galateo di Internet: basi per una comunicazione efficace online/offline.

Corinaldo:

05 aprile Benessere Digitale: l’uso consapevole delle tecnologie e gestione del tempo

12 aprile I rischi della rete

19 aprile L’immagine di sé tra reale e virtuale

23 aprile Il galateo di Internet: basi per una comunicazione efficace online/offline.

Grazie al Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Marche e al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato possibile attivare una progettualità in grado di offrire nuova vita ai comuni marchigiani e ai ragazzi che li abitano.