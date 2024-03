Celebrazioni centenario da nascita di Sergio Anselmi: approvata proposta legge regionale Mangialardi: "Entro 30 giorni verrà nominato Comitato promotore. Invito la Giunta di Senigallia ad attivarsi per eventi di livello"

189 Letture Politica

Ho partecipato oggi (lunedì 18 marzo ndr), in qualità di estensore e relatore di minoranza, alla seduta della I Commissione nella quale è stata approvata all’unanimità la Proposta di Legge n. 214/23 “Celebrazioni del centenario dalla nascita di Sergio Anselmi”.

La PdL approderà in tempi brevi in aula e spero potrà rappresentare un impulso importante per l’organizzazione di eventi di alto profilo per ricordare la straordinaria figura di Sergio Anselmi, uno dei più importanti storici marchigiani nonché protagonista della vita culturale, politica e accademica della nostra Regione.

In seguito all’approvazione, la Giunta regionale dovrà provvedere entro 30 giorni alla nomina Comitato promotore che sarà composto dall’Assessore regionale alla Cultura; da un Consigliere regionale; da un dirigente competente in materia di beni e attività culturali o suo delegato; dal Sindaco della città di Senigallia; dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione della celebrazione; dalla responsabile del Museo di storia della mezzadria “Sergio Anselmi”, Ada Antonietti.

Tramite questa legge, saranno messi a disposizione 25 mila euro. Invito la Giunta comunale di Senigallia ad attivarsi sin da subito per dare vita a un ciclo di iniziative all’altezza della statura di Sergio Anselmi, in modo tale da arrivare preparati all’11 novembre 2024, data in cui avrebbe compiuto 100 anni.

da Maurizio Mangialardi

Capogruppo PD Consiglio Regionale Marche