Incontro tra gli studenti del Liceo “Medi” e il professor Guido Silvestri L'appuntamento si è tenuto nella giornata di venerdì 15 marzo

Nell’ambito della rassegna “1973/74-2023/24: I 50 ANNI DEL MEDI. INSIEME PER PROGETTARE IL FUTURO: incontri tra il Liceali di ieri e i Liceali di oggi” venerdì 15 marzo presso l’aula magna “Carlo Urbani” del Liceo Medi studentesse e studenti delle classi quarte e quinte hanno avuto la possibilità di conoscere il professor Guido Silvestri, Professore ordinario e capo dipartimento di Patologia all’Università Emory di Atlanta, ex studente del Medi che ha tenuto la conferenza “La scienza crocevia di istruzione, progresso, etica e politica. Dal Medi alla Emory: 50 anni di scienza e medicina“.

Rievocando il suo percorso scolastico e universitario, ha ricordato i nomi dei suoi professori e ha evidenziato che nella scuola nascono passioni che poi segnano la vita. Fin dai banchi del Liceo Medi, la sua passione è stata la scienza e la scienza oggi è la sua vocazione. Con umiltà ed energia il professor Silvestri ha ricordato come la scienza aiuti l’umanità e i più deboli: è la più grande arma che l’uomo ha inventato per ridurre la sofferenza nel nostro pianeta, per difendere i diritti dei poveri, disabili, immigrati. Straordinaria l’idea consegnata ai ragazzi che la scienza è uno strumento di fratellanza universale. Siamo enormemente grati e riconoscenti per la lezione di vita dataci dal professor Guido Silvestri.

